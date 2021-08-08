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Здоровье

В Алтайском крае побит очередной антирекорд по смертности от коронавируса

В Алтайском крае за сутки зарегистрировали очередное рекордное количество смертей пациентов с коронавирусом: скончалось 26 человек. Заразилось еще 277, выздоровели 133 пациента, сообщает краевой оперштаб.

Пандемия, коронавирус.
Пандемия, коронавирус.
CC0

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 64 302 человек, в том числе 4 395 детей. Выздоровели 49 900 человек.

На лечении в ковидных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2988 человек. Еще 506 пациентов — с вирусной пневмонией.

Количество тяжелобольных — 778, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 237.

Новые случаи

  • Барнаул — 91,
  • Бийск — 38,
  • Заринск — 17,
  • Змеиногорский район — 13,
  • Рубцовск, Топчихинский район — по 9 заболевших,
  • Алтайский район — 8,
  • Калманский, Локтевский, Мамонтовский районы — по 7 заболевших,
  • Алейск, Крутихинский район — по 6 заболевших,
  • Бийский, Романовский районы — по 5 заболевших,
  • Ребрихинский, Рубцовский, Усть-Калманский районы — по 4 заболевших,
  • ЗАТО Сибирский, Баевский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
  • Камень-на-Оби, Панкрушихинский, Первомайский, Заринский, Зональный, Красногорский, Советский, Солонешенский, Третьяковский, Тюменцевский, Целинный районы — по 2 заболевших,
  • Алейский, Завьяловский, Кытмановский, Солтонский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.

Прививки

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 604 961 комплект вакцины.

На утро 8 августа в Алтайском крае против COVID-19 привились 524 212 человек, в том числе: 112 729 человек получили первую прививку; 410 968 человек полностью привиты.

515 человек вакцинировались повторно.

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