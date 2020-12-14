13 человек с подтвержденным ковидом умерло за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 70 пациентов, умерло 13 человек, сообщили 14 декабря в оперштабе.

В тяжелом состоянии в ковидных госпиталях продолжают находиться 504 пациента, из них 130 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в госпиталях с подтвержденным COVID-19 лечатся 2 302 человека, 1 245 с вирусной пневмонией. Еще 116 человек без симптомов лечатся дома и 403 долечивают вирусную пневмонию условиях стационара на дому.

В резерве находится 1 072 койки.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 29 245 человек. Выздоровели всего 25 561 человек. Умерло 1 301.

Масочный режим. Коронавирус. СС0

Новые случаи

Барнаул — 68,

Рубцовск — 17,

Бийск — 13,

Волчихинский район — 9,

Славгород и Тальменский район — по 8 заболевших,

Бурлинский , Локтевский , Кулундинский , Тогульский районы — по 7 заболевших,

Локтевский Кулундинский Тогульский районы — по 7 заболевших, Залесовский район — 6,

Алейск , Заринск , Третьяковский , Топчихинский районы — по 5 заболевших,

Заринск Третьяковский Топчихинский районы — по 5 заболевших, Ключевский , Михайловский , Кытмановский , Тюменцевский районы — по 4 заболевших,

Михайловский Кытмановский Тюменцевский районы — по 4 заболевших, Белокуриха , Новоалтайск , Каменский район — по 3 человека,

Новоалтайск Каменский район — по 3 человека, Благовещенский , Курьинский , Немецкий национальный , Первомайский , Романовский районы — по 2 заболевших,

Курьинский Немецкий национальный Первомайский Романовский районы — по 2 заболевших, Быстроистокский , Калманский , Поспелихинский , Родинский , Рубцовский , Табунский , Усть-Калманский , Усть-Пристанский районы — по 1 заболевшему.

Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовали 892 753 человека. Среднесуточный охват тестированием составил 201,75 исследования на каждые 100 тыс. жителей или 2 305 человек в день. Количество тестирований с учетом повторных исследований — 2445 за минувшие сутки.