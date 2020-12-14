13 человек с подтвержденным ковидом умерло за сутки в Алтайском крае

В тяжелом состоянии в ковидных госпиталях продолжают находиться 504 пациента, из них 130 подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего в госпиталях с подтвержденным COVID-19 лечатся 2 302 человека, 1 245 с вирусной пневмонией. Еще 116 человек без симптомов лечатся дома и 403 долечивают вирусную пневмонию условиях стационара на дому.
В резерве находится 1 072 койки.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 29 245 человек. Выздоровели всего 25 561 человек. Умерло 1 301.
Новые случаи
- Барнаул — 68,
- Рубцовск — 17,
- Бийск — 13,
- Волчихинский район — 9,
- Славгород и Тальменский район — по 8 заболевших,
- Бурлинский, Локтевский, Кулундинский, Тогульский районы — по 7 заболевших,
- Залесовский район — 6,
- Алейск, Заринск, Третьяковский, Топчихинский районы — по 5 заболевших,
- Ключевский, Михайловский, Кытмановский, Тюменцевский районы — по 4 заболевших,
- Белокуриха, Новоалтайск, Каменский район — по 3 человека,
- Благовещенский, Курьинский, Немецкий национальный, Первомайский, Романовский районы — по 2 заболевших,
- Быстроистокский, Калманский, Поспелихинский, Родинский, Рубцовский, Табунский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский районы — по 1 заболевшему.
Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовали 892 753 человека. Среднесуточный охват тестированием составил 201,75 исследования на каждые 100 тыс. жителей или 2 305 человек в день. Количество тестирований с учетом повторных исследований — 2445 за минувшие сутки.