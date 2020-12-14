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Жизнь

13 человек с подтвержденным ковидом умерло за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 70 пациентов, умерло 13 человек, сообщили 14 декабря в оперштабе.

Коронавирус. Медицина. Анализы.
Коронавирус. Медицина. Анализы.
CC0

В тяжелом состоянии в ковидных госпиталях продолжают находиться 504 пациента, из них 130 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в госпиталях с подтвержденным COVID-19 лечатся 2 302 человека, 1 245 с вирусной пневмонией. Еще 116 человек без симптомов лечатся дома и 403 долечивают вирусную пневмонию условиях стационара на дому.

В резерве находится 1 072 койки.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 29 245 человек. Выздоровели всего 25 561 человек. Умерло 1 301.

Масочный режим. Коронавирус.
Масочный режим. Коронавирус.
СС0

Новые случаи

  • Барнаул — 68,
  • Рубцовск — 17,
  • Бийск — 13,
  • Волчихинский район — 9,
  • Славгород и Тальменский район — по 8 заболевших,
  • Бурлинский, Локтевский, Кулундинский, Тогульский районы — по 7 заболевших,
  • Залесовский район — 6,
  • Алейск, Заринск, Третьяковский, Топчихинский районы — по 5 заболевших,
  • Ключевский, Михайловский, Кытмановский, Тюменцевский районы — по 4 заболевших,
  • Белокуриха, Новоалтайск, Каменский район — по 3 человека,
  • Благовещенский, Курьинский, Немецкий национальный, Первомайский, Романовский районы — по 2 заболевших,
  • Быстроистокский, Калманский, Поспелихинский, Родинский, Рубцовский, Табунский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский районы — по 1 заболевшему.

Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовали 892 753 человека. Среднесуточный охват тестированием составил 201,75 исследования на каждые 100 тыс. жителей или 2 305 человек в день. Количество тестирований с учетом повторных исследований — 2445 за минувшие сутки.

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