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Жизнь

15 человек с подтвержденным ковидом умерло в Алтайском крае за день

216 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Алтайском крае за сутки, сообщили 24 декабря в оперштабе. 15 пациентов ковидных госпиталей умерло, 208 смогли побороть болезнь.

Коронавирус. Медицина. Анализы.
Коронавирус. Медицина. Анализы.
CC0

В тяжелом состоянии продолжают находиться 432 человека, их них 144 на аппаратах ИВЛ.

Всего в госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 179 человек и 1 139 пациентов с вирусной пневмонией.

Официально 109 жителей края переносят ковид без симптомов и находятся под наблюдением дома, 722 человека долечивают в домашних условиях вирусную пневмонию.

Общее число заболевших COVID-19 в крае составляет 31 410 человек. Выздоровели всего 27 701, умерло 1 441 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 61,
  • Рубцовск — 18,
  • Бийск — 17,
  • Новоалтайск — 11,
  • Яровое — 9,
  • Заринск — 8,
  • Алейск, Кулундинский район — по 6 заболевших,
  • Славгород, Алейский, Тогульский районы — по 5 заболевших,
  • Калманский, Немецкий национальный районы — по 4 заболевших,
  • Волчихинский, Каменский, Крутихинский, Локтевский, Новичихинский, Советский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,
  • Быстроистокский, Заринский, Змеиногорский, Кытмановский, Панкрушихинский, Тальменский, Третьяковский, Троицкий районы — по 2 человека,
  • Алтайский, Егорьевский, Залесовский, Михайловский, Павловский, Первомайский, Петропавловский, Поспелихинский, Смоленский, Табунский, Усть-Пристаньский районы — по 1 заболевшему.
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