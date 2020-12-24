15 человек с подтвержденным ковидом умерло в Алтайском крае за день

В тяжелом состоянии продолжают находиться 432 человека, их них 144 на аппаратах ИВЛ.
Всего в госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 179 человек и 1 139 пациентов с вирусной пневмонией.
Официально 109 жителей края переносят ковид без симптомов и находятся под наблюдением дома, 722 человека долечивают в домашних условиях вирусную пневмонию.
Общее число заболевших COVID-19 в крае составляет 31 410 человек. Выздоровели всего 27 701, умерло 1 441 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 61,
- Рубцовск — 18,
- Бийск — 17,
- Новоалтайск — 11,
- Яровое — 9,
- Заринск — 8,
- Алейск, Кулундинский район — по 6 заболевших,
- Славгород, Алейский, Тогульский районы — по 5 заболевших,
- Калманский, Немецкий национальный районы — по 4 заболевших,
- Волчихинский, Каменский, Крутихинский, Локтевский, Новичихинский, Советский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,
- Быстроистокский, Заринский, Змеиногорский, Кытмановский, Панкрушихинский, Тальменский, Третьяковский, Троицкий районы — по 2 человека,
- Алтайский, Егорьевский, Залесовский, Михайловский, Павловский, Первомайский, Петропавловский, Поспелихинский, Смоленский, Табунский, Усть-Пристаньский районы — по 1 заболевшему.