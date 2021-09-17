27 человек скончалось за сутки в ковидных госпиталях Алтайского края

В Алтайском крае за сутки немного подросло число новых и летальных случаев COVID-19 по сравнению со днем ранее . Подтвердилось 236 новых заболевших, выздоровел 121 пациент, умерло 27 человек, сообщили 17 сентября в оперштабе.

В реанимациях находится 521 тяжелобольной пациент, 216 из них на ИВЛ.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 74 481 человек, выздоровели всего 57 564 человека, умерло 5 118 пациентов.

Новые случаи

Барнаул — 62,

Бийск — 24,

Рубцовск — 22,

Славгород — 13,

Алейск — 11,

Новоалтайск — 8,

Заринск — 7,

Бийский , Михайловский , Первомайский районы — по 5 заболевших,

Михайловский Первомайский районы — по 5 заболевших, Волчихинский , Змеиногорский , Локтевский , Павловский , Ребрихинский , Рубцовский , Тальменский районы — по 4 заболевших,

Змеиногорский Локтевский Павловский Ребрихинский Рубцовский Тальменский районы — по 4 заболевших, Благовещенский , Бурлинский , Егорьевский , Кулундинский , Курьинский , Кытмановский , Поспелихинский , Табунский , Тюменцевский , Угловский районы — по 3 заболевших,

Бурлинский Егорьевский Кулундинский Курьинский Кытмановский Поспелихинский Табунский Тюменцевский Угловский районы — по 3 заболевших, Камень-на-Оби , Калманский , Ключевской , Панкрушихинский , Топчихинский районы — по 2 заболевших,

Калманский Ключевской Панкрушихинский Топчихинский районы — по 2 заболевших, Косихинский , Немецкий национальный , Тогульский , Третьяковский , Троицкий , Хабарский районы — по 1 заболевшему.

По последним данным, в крае прививается 665 877 человек, в том числе: 105 622 человека получили первую прививку и 556 955 — оба компонента вакцины. 3,3 тыс. человек ревакцинировались.