27 человек скончалось за сутки в ковидных госпиталях Алтайского края

В реанимациях находится 521 тяжелобольной пациент, 216 из них на ИВЛ.
Общее число заболевших с начала пандемии достигло 74 481 человек, выздоровели всего 57 564 человека, умерло 5 118 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 62,
- Бийск — 24,
- Рубцовск — 22,
- Славгород — 13,
- Алейск — 11,
- Новоалтайск — 8,
- Заринск — 7,
- Бийский, Михайловский, Первомайский районы — по 5 заболевших,
- Волчихинский, Змеиногорский, Локтевский, Павловский, Ребрихинский, Рубцовский, Тальменский районы — по 4 заболевших,
- Благовещенский, Бурлинский, Егорьевский, Кулундинский, Курьинский, Кытмановский, Поспелихинский, Табунский, Тюменцевский, Угловский районы — по 3 заболевших,
- Камень-на-Оби, Калманский, Ключевской, Панкрушихинский, Топчихинский районы — по 2 заболевших,
- Косихинский, Немецкий национальный, Тогульский, Третьяковский, Троицкий, Хабарский районы — по 1 заболевшему.
По последним данным, в крае прививается 665 877 человек, в том числе: 105 622 человека получили первую прививку и 556 955 — оба компонента вакцины. 3,3 тыс. человек ревакцинировались.