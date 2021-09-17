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Жизнь

27 человек скончалось за сутки в ковидных госпиталях Алтайского края

В Алтайском крае за сутки немного подросло число новых и летальных случаев COVID-19 по сравнению со днем ранее. Подтвердилось 236 новых заболевших, выздоровел 121 пациент, умерло 27 человек, сообщили 17 сентября в оперштабе.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

В реанимациях находится 521 тяжелобольной пациент, 216 из них на ИВЛ.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 74 481 человек, выздоровели всего 57 564 человека, умерло 5 118 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 62,
  • Бийск — 24,
  • Рубцовск — 22,
  • Славгород — 13,
  • Алейск — 11,
  • Новоалтайск — 8,
  • Заринск — 7,
  • Бийский, Михайловский, Первомайский районы — по 5 заболевших,
  • Волчихинский, Змеиногорский, Локтевский, Павловский, Ребрихинский, Рубцовский, Тальменский районы — по 4 заболевших,
  • Благовещенский, Бурлинский, Егорьевский, Кулундинский, Курьинский, Кытмановский, Поспелихинский, Табунский, Тюменцевский, Угловский районы — по 3 заболевших,
  • Камень-на-Оби, Калманский, Ключевской, Панкрушихинский, Топчихинский районы — по 2 заболевших,
  • Косихинский, Немецкий национальный, Тогульский, Третьяковский, Троицкий, Хабарский районы — по 1 заболевшему.

По последним данным, в крае прививается 665 877 человек, в том числе: 105 622 человека получили первую прививку и 556 955 — оба компонента вакцины. 3,3 тыс. человек ревакцинировались.

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