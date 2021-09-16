В Алтайском крае за сутки выросло число заболевших, умерших и выздоровевших от ковида

В Алтайском крае, по данным на 16 сентября, зарегистрировали 234 новых случая заболевания коронавирусом и 26 смертей, сообщает региональный оперштаб.

За сутки в регионе зарегистрировали 234 новых заболевания и 26 смертей — это немногим больше, чем 15 сентября (232 и 22). А вот число выздоровевших выросло значительно — 351, против 275 сутками ранее. Для сравнения, 11 сентября сообщили про 67 излеченных, а 7 сентября выздоровело рекордное количество пациентов — 544.

Всего в крае инфицированных — 74 245 (в том числе 5 292 ребенка). Выздоровели — 57 443 пациента, из них за прошедшие сутки — 351.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 516 человек.

«Кроме этого, 361 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 12 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 301 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. CC0

«Развернуто 3604 койки, к кислороду имеют подключение 3114, с ИВЛ — 322. Резервных коек — 727», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 525, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 216.

За весь период наблюдений скончались 5 091 человек с ковидом: из них 26 — за прошедшие сутки (24 непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 3 911 человек (по иным причинам — 1 180).

По данным оперштаба на 16 сентября, на коронавирус обследовали 2 044 371 человека. Прививается 662 946 человек (получили первую вакцину — 105 368, полностью вакцинированы — 554 464), повторно вакцинировались — 3 114.

Ранее сообщали, что алтайским работодателям возместят затраты на антиковидные меры.