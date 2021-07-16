17 человек умерло от коронавируса за день в Алтайском крае

267 новых случаев COVID-19 (на 2 больше, чем днем ранее ) подтвердилось в Алтайском крае за сутки, сообщил 16 июля оперштаб. Выздоровело 59 пациентов, умерло 17 человек.

Число тяжелобольных пациентов продолжает расти. В реанимациях находятся 734 (+6 за сутки) человека, из них 209 на ИВЛ.

В резервном фонде остаются свободными 543 коечных места.

Всего в крае с начала пандемии заразилось коронавирусом 58 020 человек. Выздоровели всего 47 795 человек. Умерло 3 658 пациентов.

Новые случаи

Барнаул — 94,

Бийск — 27,

Рубцовск — 26,

Новоалтайск — 13,

Камень-на-Оби — 11,

Заринск , Яровое — по 10 заболевших,

Яровое — по 10 заболевших, Хабарский район — 9,

Кулундинский район — 8,

Алейск — 7,

Крутихинский , Табунский , Шипуновский районы — по 6 заболевших,

Табунский Шипуновский районы — по 6 заболевших, Благовещенский район — 5,

Павловский район — 4,

Славгород , Михайловский район — по 3 заболевших,

Михайловский район — по 3 заболевших, Каменский , Косихинский , Первомайский , Тюменцевский , Шелаболихинский район — по 2 заболевших,

Косихинский Первомайский Тюменцевский Шелаболихинский район — по 2 заболевших, Бурлинский , Волчихинский , Егорьевский , Калманский , Новичихинский , Поспелихинский , Троицкий , Угловский , Усть — Пристанский районы — по 1 заболевшему.

На утро 16 июля в крае прививается 418 374 человека, в том числе: 123 872 человека получили первую прививку и 294 502 человека полностью привиты.