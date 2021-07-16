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Жизнь

17 человек умерло от коронавируса за день в Алтайском крае

267 новых случаев COVID-19 (на 2 больше, чем днем ранее) подтвердилось в Алтайском крае за сутки, сообщил 16 июля оперштаб. Выздоровело 59 пациентов, умерло 17 человек.

Медицина, реанимация. Врач.
Медицина, реанимация. Врач.
CC0

Число тяжелобольных пациентов продолжает расти. В реанимациях находятся 734 (+6 за сутки) человека, из них 209 на ИВЛ.

В резервном фонде остаются свободными 543 коечных места.

Всего в крае с начала пандемии заразилось коронавирусом 58 020 человек. Выздоровели всего 47 795 человек. Умерло 3 658 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 94,
  • Бийск — 27,
  • Рубцовск — 26,
  • Новоалтайск — 13,
  • Камень-на-Оби — 11,
  • Заринск, Яровое — по 10 заболевших,
  • Хабарский район — 9,
  • Кулундинский район — 8,
  • Алейск — 7,
  • Крутихинский, Табунский, Шипуновский районы — по 6 заболевших,
  • Благовещенский район — 5,
  • Павловский район — 4,
  • Славгород, Михайловский район — по 3 заболевших,
  • Каменский, Косихинский, Первомайский, Тюменцевский, Шелаболихинский район — по 2 заболевших,
  • Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Калманский, Новичихинский, Поспелихинский, Троицкий, Угловский, Усть — Пристанский районы — по 1 заболевшему.

На утро 16 июля в крае прививается 418 374 человека, в том числе: 123 872 человека получили первую прививку и 294 502 человека полностью привиты.

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