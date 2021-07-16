17 человек умерло от коронавируса за день в Алтайском крае

Число тяжелобольных пациентов продолжает расти. В реанимациях находятся 734 (+6 за сутки) человека, из них 209 на ИВЛ.
В резервном фонде остаются свободными 543 коечных места.
Всего в крае с начала пандемии заразилось коронавирусом 58 020 человек. Выздоровели всего 47 795 человек. Умерло 3 658 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 94,
- Бийск — 27,
- Рубцовск — 26,
- Новоалтайск — 13,
- Камень-на-Оби — 11,
- Заринск, Яровое — по 10 заболевших,
- Хабарский район — 9,
- Кулундинский район — 8,
- Алейск — 7,
- Крутихинский, Табунский, Шипуновский районы — по 6 заболевших,
- Благовещенский район — 5,
- Павловский район — 4,
- Славгород, Михайловский район — по 3 заболевших,
- Каменский, Косихинский, Первомайский, Тюменцевский, Шелаболихинский район — по 2 заболевших,
- Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Калманский, Новичихинский, Поспелихинский, Троицкий, Угловский, Усть — Пристанский районы — по 1 заболевшему.
На утро 16 июля в крае прививается 418 374 человека, в том числе: 123 872 человека получили первую прививку и 294 502 человека полностью привиты.