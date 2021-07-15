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Жизнь

За сутки почти на сотню выросло число тяжелобольных ковидом в Алтайском крае

В Алтайском крае, по данным на 15 июля, зарегистрировали 265 новых случаев заболевания коронавирусом и 19 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Врач, коронавирус.
Врач, коронавирус.
zdravalt.ru

На 15 июля всего в крае инфицированных — 57 753 (в том числе 3 909 детей до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 47 736 пациентов, из них за прошедшие сутки — 11.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 3 288 человек.

«Кроме этого, 792 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 89 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 653 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

«Развернуто 4535 коек, к кислороду имеют подключение 3280, с ИВЛ — 318. Резервных коек: 515», — добавили в оперштабе.

Коронавирус. Вакцинация.
Коронавирус. Вакцинация.
Pixabay.com

Количество тяжелобольных — 728, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 208. По данным на 14 июля, тяжелобольных было 632 — на 96 меньше (рост за сутки — 15%). При этом 1 июля показатель составлял 368, а 1 июня — 142. Таким образом, с начала лета рост в пять раз.

За весь период наблюдений в Алтайском крае скончались 3 641 человек: из них 19 — за прошедшие сутки (все из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 2 639 человек (по иным причинам смерти — 1002).

На коронавирус обследовали 1 660 353 человека. На 15 июля в регионе прививается 410 250 человек: 121 754 — получили первую прививку, 288 496 — получили две прививки (полностью вакцинированы).

Ранее алтайские чиновники рассказали о новой волне коронавируса, самоконтроле граждан и антиваксерах.

Из новых 265 заболевших по данным на 15 июля: Барнаул — 95, Алейск — 8, Алейский район — 2, Бийск — 26, Благовещенский район — 4, Бурлинский район — 3, Егорьевский район — 2, Заринск — 7, ЗАТО Сибирский — 2, Калманский район — 3, Камень-на-Оби — 8, Каменский район — 1, Косихинский район — 5, Краснощековский район — 1, Крутихинский район — 6, Кулундинский район — 2, Михайловский район — 2, Новоалтайск — 8, Павловский район — 5, Первомайский район — 4, Поспелихинский район — 2, Рубцовск — 25, Рубцовский район — 3, Славгород — 2, Табунский район — 3, Тальменский район — 4, Топчихинский район — 2, Третьяковский район — 3, Троицкий район — 3, Тюменцевский район — 2, Угловский район — 4, Усть — Калманский район — 3, Усть — Пристанский район — 4, Хабарский район — 4, Шелаболихинский район — 2, Шипуновский район — 5.

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