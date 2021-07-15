Об ответе на рост инфекции
— Насколько сейчас загружен коечный фонд в ковидных госпиталях Алтайского края? Будут ли разворачиваться новые мощности?
В крае развернуто 4485 коек в 22 госпиталях. Загруженность коечного фонда — 89%. Вопрос о развертывании дополнительных мощностей будет рассматриваться на текущей неделе. На тех территориях, где нагрузка наибольшая, появятся новые ковидные койки, ответил министр здравоохранения.
— Рассматривается ли в Алтайском крае вопрос о приостановке плановой медпомощи?
Этот вопрос пока не обсуждается, заверил министр. Но если заболеваемость будет расти, минздрав, возможно, будет ходатайствовать перед губернатором о приостановке плановой помощи или в ряде муниципалитетов, или в целом в крае.
Это будет обусловлено не только уровнем заболеваемости, а необходимостью привлечения дополнительного медицинского персонала, отвлекаемого от оказания плановой медпомощи", — объяснил глава минздрава.
— Могут ли сделать вакцинацию обязательной в России и, в частности, в Алтайском крае?
Решение о включении вакцинации в национальный календарь профилактических прививок в обязательном порядке для отдельных категорий работников, возможно, будет принято, сказала Ульяна Калинина. В Алтайском крае такой документ находится на рассмотрении (опять же — для отдельных категорий), но решение не принято.
Дмитрий Попов добавил, что обяжут прививаться представителей тех профессий, которые имеет повышенный риск заразиться и заразить других — они чаще контактируют с людьми. Это, например, медики, работники транспортной сферы, образования и социальных услуг.
Уже не одно десятилетие ряд категорий обязан прививаться по ряду заболеваний исходя из эпидемиологических требований", — напомнил министр.
О наличии кадров
— Достаточно ли медперсонала в ковидных госпиталях?
В ковидных госпиталях сегодня работает более 7,7 тыс. врачей и среднего медперсонала. Но кадровые проблемы никуда не исчезли.
Нынешним летом потребность в медиках только возросла — ведь оказание плановой помощи не прекращено, профилактические осмотры проводятся, плюс стоит серьезная задача — провести массовую вакцинацию населения. Все это должны сделать все те же люди.
Особенно нужны анестезиологи и реаниматологи и медсестры-анестезистки, работающие в реанимационных отделениях. Чтобы дефицит врачей не ощущался там, где они сегодня особенно нужны, минздрав, по словам его главы, практикует направление медиков. Дмитрий Попов привел пример Бийска — в местный коверный госпиталь еженедельно выезжают специалисты из Барнаула, чтобы помочь коллегам.
— Какова заболеваемость коронавирусной инфекций среди медиков?
Врачи тоже заболевают и во время этой волны распространения пандемии. Но реже, чем раньше. «Если раньше мы фиксировали десятки заболевших медиков в сутки, то 13 июля инфицированы 9 человек», — сказал Дмитрий Попов.
Министр объясняет это тем, что в медицинском сообществе сформирована «иммунная прослойка». Во-первых, многие уже переболели: из 33 тыс. медработников коронавирусную инфекцию перенесли 16 тыс. Во-вторых, вакцинировали: более 12 тыс. получили прививку. В ряде коллективов иммунитет имеют 100% медработников.
Благодаря этому заболеваемость медиков не станет дополнительным фактором дефицита кадров.
О лекарствах
— Продолжается ли выдача бесплатных медикаментов для тех, кто лечится дома? Пациенты городской поликлиники № 14 жалуются, что лекарства не выдают.
Изначально Алтайский край приобрел более 46 тыс. комплектов, сказал министр. Остаток на 13 июля — порядка 7 тыс. комплектов. Но ситуация может различаться в зависимости от заболеваемости прикрепленного к поликлинике населения.
Мы ситуацию держим на контроле и будем закрывать их потребности, не формируя излишние остатки в одной организации и недостаток в другой», — объяснил министр.
О вакцинации
— Много ли пациентов, поставивших прививку от коронавируса, заболели этой инфекцией и находятся в стационарах?
По имеющимся в минздраве (вероятно, не полным) сведениям, среди вакцинированных зафиксировано более 1 000 случаев заболевания. Большинство заболели после первой прививки, но есть и те, кто получил две дозы. Это крайне низкий показатель, полагает Дмитрий Попов, с учетом того, что в Алтайском крае привито почти 406 тысяч человек.
При этом вакцинированные, как правило, переносят болезнь легко и с минимальными последствиями. Впрочем, по словам министра, есть отдельные случаи более тяжелого течения.
Но это индивидуальные особенности иммунного ответа после вакцинации — то есть не выработался достаточный иммунитет", — пояснил ситуацию глава минздрава.
Об антипрививочниках-антиваксерах
— Планируете ли серьезно бороться с антипрививочниками, которые, будучи носителями, распространителями, не дают угаснуть эпидемии?
В Роспотребнадзоре не будут бороться с антипрививичнками, а намерены убеждать в правильности вакцинации население. «Что мы и делаем совместно с коллегами из минздрава с начала января», — сказала Ульяна Калинина.
По мнению Дмитрия Попова, таковых остается все меньше — люди видят, что происходит, и это главный аргумент. Запись на вакцинацию растет. Врачи из ковидных госпиталей общаются со своими пациентами и слышат от тех, кто находится в тяжелом состоянии: наверное, зря мы не поставили прививку.
Об альтернативах «Спутнику V»
— Можно ли в Алтайском крае поставить прививку вакцинами «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт»?
Запасы вакцин в регионе имеются, ежедневно вакцинируются 8 тыс человек. В целом, по данным на 13 июля, в край поступило чуть более 461 тыс доз вакцин, но в основном — «Спутник V».
Небольшое количество — чуть более 1,5 тыс — поступило «ЭпиВакКороны» (вакцина новосибирского центра «Вектор») еще в марте, также в небольшом объеме поступил «КовиВак». Информации о сроках поставки вакцины «Спутник лайт» пока нет. Выпускаемые вакцины распределяет федеральный Минздрав.
О повторной вакцинации
— Можно ли в Алтайском крае вакцинироваться повторно, спустя 6 месяцев после первой вакцинации? Через госуслуги на процедуру не записывают.
Согласно новым методическим рекомендациям Минздрава России возможность повторной вакцинации имеется. Сложность глава минздрава края видит в том, что количество тех, кто прошел первую вакцинацию, еще недостаточно — надо минимум 60%, и этот показатель будет, скорее всего, увеличен как минимум до 80%.
И все же, как объяснил Дмитрий Попов, на повторную вакцинацию можно записаться через территориальную поликлинику, информация о вашей прививке также будет внесена в федеральный регистр.
О толпах в общественных местах
— В ряде поликлиник с положительным тестом на ковид врачи требуют приходить на прием за лекарствами либо открытия больничного. Почему?
Все прежние требования о выдаче препаратов и пребывании людей на дому в случае выявления или подозрения на коронавирус, остаются. Волонтеры помогают развозить препараты, работают колл-центры — надо туда обращаться и препараты будут предоставлены.
Мы сами ежедневно совершаем обзвоны, и видим — они намного лучше работают, чем осенью, есть возможность дозвониться до всех медицинских организаций", — сказал Дмитрий Попов.
— В начале пандемии всех, кто контактировал с больными коронавирусом, тоже изолировали и брали ПЦР-тест. Теперь же контактным рекомендуют дождаться симптомов и только после этого делать тест. Человек может быть заражен, пусть и бессимптомно, и он посещает общественные места и заражает других. Почему?
По словам Ульяны Калининой, с ноября 2020 года тесты делают тем контактным лицам, у кого есть проявления инфекции. Если тест положительный, диагноз установлен (коронавирус), из больницы поступает извещение в «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае».
Специалисты центра проводят эпидрасследование каждого случая заболевания, устанавливают контакты заболевшего — тот сам перечисляет, с кем общался. И за ними устанавливают медицинское наблюдение.
Есть у человека симптомы или нет — он должен самоизолироваться на 14 дней. Появились симптомы — человек подвергается ПЦР-обследованию. Заболевшего уведомляют, что он должен находиться дома, на самоизоляции (если он не госпитализирован), вместе с теми, кто с ним проживает.
Гражданин должен понимать свою меру ответственности и сам его соблюдать и не посещать какие-либо места. Такая схема действует с ноября прошлого года, она актуальна и сегодня", — сказала Ульяна Калинина.
И Дмитрий Попов с ней согласен: «Перед каждым цербера не поставишь, должна играть роль ответственность человека, чтобы он не был источником распространения инфекции».
Полномочиями контроля за режимом самоизоляции наделены органы полиции, Росгвардии и МЧС.