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Жизнь

В Алтайском крае резко подскочило число тяжелобольных коронавирусом

За сутки в Алтайском крае вновь выросло число новых заболевших коронавирусом. Прирост составил 261 новый случай (+256 сутками ранее). Из них почти сотня только в Барнауле. 11 пациентов скончалось. Об этом 14 июля сообщил оперштаб.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Дмитрий Лямзин

В реанимациях лежат 632 (+45 за сутки) тяжелобольных пациента, из них 195 на ИВЛ.

В резерве остаются 535 коечных мест.

Всего с начала пандемии в крае заболело уже 57 488 человек, выздоровели всего 47 725 (+ 46 за сутки), умерло 3 622 человека.

Новые случаи

  • Барнаул — 96,
  • Бийск — 22,
  • Рубцовск — 21,
  • Алейск — 8,
  • Топчихинский район — 7,
  • Первомайский, Третьяковский районы — по 6 заболевших,
  • Камень-на-Оби, Алейский, Зональный, Тальменский, Усть — Пристанский районы — по 5 заболевших,
  • Калманский, Косихинский, Кулундинский, Табунский, Троицкий, Усть — Калманский, Целинный районы — по 4 заболевших,
  • ЗАТО Сибирский, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Змеиногорский, Локтевский, Немецкий национальный, Тюменцевский, Шипуновский районы — по 3 заболевших, Красногорский, Краснощековский, Поспелихинский, Рубцовский районы — по 2 заболевших,
  • Егорьевский, Крутихинский, Новичихинский, Павловский, Суетский, Хабарский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.
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