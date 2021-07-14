В Алтайском крае резко подскочило число тяжелобольных коронавирусом

В реанимациях лежат 632 (+45 за сутки) тяжелобольных пациента, из них 195 на ИВЛ.
В резерве остаются 535 коечных мест.
Всего с начала пандемии в крае заболело уже 57 488 человек, выздоровели всего 47 725 (+ 46 за сутки), умерло 3 622 человека.
Новые случаи
- Барнаул — 96,
- Бийск — 22,
- Рубцовск — 21,
- Алейск — 8,
- Топчихинский район — 7,
- Первомайский, Третьяковский районы — по 6 заболевших,
- Камень-на-Оби, Алейский, Зональный, Тальменский, Усть — Пристанский районы — по 5 заболевших,
- Калманский, Косихинский, Кулундинский, Табунский, Троицкий, Усть — Калманский, Целинный районы — по 4 заболевших,
- ЗАТО Сибирский, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Змеиногорский, Локтевский, Немецкий национальный, Тюменцевский, Шипуновский районы — по 3 заболевших, Красногорский, Краснощековский, Поспелихинский, Рубцовский районы — по 2 заболевших,
- Егорьевский, Крутихинский, Новичихинский, Павловский, Суетский, Хабарский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.