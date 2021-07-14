В Алтайском крае резко подскочило число тяжелобольных коронавирусом

За сутки в Алтайском крае вновь выросло число новых заболевших коронавирусом. Прирост составил 261 новый случай (+256 сутками ранее ). Из них почти сотня только в Барнауле. 11 пациентов скончалось. Об этом 14 июля сообщил оперштаб.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.

В реанимациях лежат 632 (+45 за сутки) тяжелобольных пациента, из них 195 на ИВЛ.

В резерве остаются 535 коечных мест.

Всего с начала пандемии в крае заболело уже 57 488 человек, выздоровели всего 47 725 (+ 46 за сутки), умерло 3 622 человека.

Новые случаи