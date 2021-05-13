12 человек умерло за день в ковидных госпиталях Алтайского края

На лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией находятся 642 человека и 184 пациента с подтвержденной вирусной пневмонией.
В тяжелом состоянии 154 человека, из них 67 подключены к аппаратам ИВЛ.
Общее число заболевших в крае достигло 50 527 человек. Выздоровело всего 45 483 пациента. Умерло 3 070 человек, все взрослые.
Новые случаи
- Барнаул — 19,
- Бийск — 11,
- Яровое — 7,
- Камень-на-Оби, Рубцовск, Ребрихинский район — по 3 заболевших,
- Благовещенский, Калманский, Локтевский районы — по 2 заболевших,
- Алейск, Бийский, Бурлинский, Завьяловский, Ключевской, Красногорский, Кулундинский, Поспелихинский, Солтонский, Табунский, Тогульский, Топчихинский, Третьяковский, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Целинный районы — по 1 заболевшему.