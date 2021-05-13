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Жизнь

12 человек умерло за день в ковидных госпиталях Алтайского края

В Алтайском крае за сутки зарегистрировали 68 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 65 пациентов, умерло 12 человек, сообщили 13 мая в оперштабе.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

На лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией находятся 642 человека и 184 пациента с подтвержденной вирусной пневмонией.

В тяжелом состоянии 154 человека, из них 67 подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число заболевших в крае достигло 50 527 человек. Выздоровело всего 45 483 пациента. Умерло 3 070 человек, все взрослые.

Новые случаи

  • Барнаул — 19,
  • Бийск — 11,
  • Яровое — 7,
  • Камень-на-Оби, Рубцовск, Ребрихинский район — по 3 заболевших,
  • Благовещенский, Калманский, Локтевский районы — по 2 заболевших,
  • Алейск, Бийский, Бурлинский, Завьяловский, Ключевской, Красногорский, Кулундинский, Поспелихинский, Солтонский, Табунский, Тогульский, Топчихинский, Третьяковский, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Целинный районы — по 1 заболевшему.
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