«Человека-стробоскопа» избили за критику Путина в автобусе и отказ надеть маску

Мужчина критиковал в автобусе президента России Владимира Путина и отказался надевать маску.
«Дети тоже намордники должны надевать? Дети ни в коем случае намордники не надевайте! Они хотят вас из детских садов, из школ загнать в зоопарки. Вы все поняли? Путин хочет вас в зоопарки засадить!» — обратился ко всем мужчина, когда кондуктор попросила надеть маску.
Двое пассажиров схватили дебошира, на остановке выволокли из автобуса, избили и вернулись в салон.
В региональном МВД сообщили, что пострадавший не обращался с заявлением о нападении. Однако все равно начали доследственную проверку.
Источник издания сообщил, что пострадавший — известная в Сургуте личность.
«Его называют человек-стробоскоп. Он часто появляется в общественных местах с фонариком на лбу, а также с плакатами на спине с критикой российских властей», — поведал местный житель.
Ранее жители Барнаула устроили в трамвае «большое побоище» из-за одного безмасочника.