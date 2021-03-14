«Человека-стробоскопа» избили за критику Путина в автобусе и отказ надеть маску

Мужчина критиковал в автобусе президента России Владимира Путина и отказался надевать маску.

«Дети тоже намордники должны надевать? Дети ни в коем случае намордники не надевайте! Они хотят вас из детских садов, из школ загнать в зоопарки. Вы все поняли? Путин хочет вас в зоопарки засадить!» — обратился ко всем мужчина, когда кондуктор попросила надеть маску.