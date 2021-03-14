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Жизнь

«Человека-стробоскопа» избили за критику Путина в автобусе и отказ надеть маску

В Сургуте пассажиры вытолкали из автобуса оппозиционера, повалили на снег и избили руками и ногами, сообщает URA.RU.

Избили оппозиционера за критику в автобусе. Сургут.
Избили оппозиционера за критику в автобусе. Сургут.
кадр из видео.

Мужчина критиковал в автобусе президента России Владимира Путина и отказался надевать маску.

«Дети тоже намордники должны надевать? Дети ни в коем случае намордники не надевайте! Они хотят вас из детских садов, из школ загнать в зоопарки. Вы все поняли? Путин хочет вас в зоопарки засадить!» — обратился ко всем мужчина, когда кондуктор попросила надеть маску.

Двое пассажиров схватили дебошира, на остановке выволокли из автобуса, избили и вернулись в салон.


В региональном МВД сообщили, что пострадавший не обращался с заявлением о нападении. Однако все равно начали доследственную проверку.

Источник издания сообщил, что пострадавший — известная в Сургуте личность.

«Его называют человек-стробоскоп. Он часто появляется в общественных местах с фонариком на лбу, а также с плакатами на спине с критикой российских властей», — поведал местный житель.

Ранее жители Барнаула устроили в трамвае «большое побоище» из-за одного безмасочника.

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