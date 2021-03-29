103 человека заразились коронавирусом за сутки в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае зарегистрировали 103 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 71 пациент справился с болезнью, 9 человек умерло, сообщил 29 марта оперштаб.

До 286 снизилось число тяжелобольных пациентов, из них 92 человека подключены к ИВЛ.

Всего в госпиталях с коронавирусом находятся 1 227 человек и 424 с вирусной пневмонией. 495 коечных мест остаются свободными.

Общее число заболевших с начала эпидемии составляет 46 938 человек. Выздоровели всего 41 946 пациента, умерло 2 672.

Новые случаи

Барнаул — 25,

Бийск и Рубцовск — по 13 заболевших,

Яровое и Калманский район — по 5 заболевших,

Новоалтайск — 4,

Славгород , Алейск , Павловский , Первомайский , Шипуновский районы — по 3 заболевших,

Алейск Павловский Первомайский Шипуновский районы — по 3 заболевших, Камень-на-Оби , Мамонтовский , Тальменский районы — по 2 заболевших,

Мамонтовский Тальменский районы — по 2 заболевших, Заринск , Алейский , Бийский , Егорьевский , Завьяловский , Зональный , Ключевский , Косихинский , Михайловский , Новичихинский , Поспелихинский , Родинский , Романовский , Рубцовский , Топчихинский , Усть-Калманский , Усть-Пристанский район — по 1 заболевшему.

Ранее глава алтайского минздрава Дмитрий Попова рассказал о третьей волне коронавируса.