103 человека заразились коронавирусом за сутки в Алтайском крае

До 286 снизилось число тяжелобольных пациентов, из них 92 человека подключены к ИВЛ.
Всего в госпиталях с коронавирусом находятся 1 227 человек и 424 с вирусной пневмонией. 495 коечных мест остаются свободными.
Общее число заболевших с начала эпидемии составляет 46 938 человек. Выздоровели всего 41 946 пациента, умерло 2 672.
Новые случаи
- Барнаул — 25,
- Бийск и Рубцовск — по 13 заболевших,
- Яровое и Калманский район — по 5 заболевших,
- Новоалтайск — 4,
- Славгород, Алейск, Павловский, Первомайский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
- Камень-на-Оби, Мамонтовский, Тальменский районы — по 2 заболевших,
- Заринск, Алейский, Бийский, Егорьевский, Завьяловский, Зональный, Ключевский, Косихинский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Топчихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский район — по 1 заболевшему.
Ранее глава алтайского минздрава Дмитрий Попова рассказал о третьей волне коронавируса.