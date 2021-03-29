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Жизнь

103 человека заразились коронавирусом за сутки в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае зарегистрировали 103 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 71 пациент справился с болезнью, 9 человек умерло, сообщил 29 марта оперштаб.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

До 286 снизилось число тяжелобольных пациентов, из них 92 человека подключены к ИВЛ.

Всего в госпиталях с коронавирусом находятся 1 227 человек и 424 с вирусной пневмонией. 495 коечных мест остаются свободными.

Общее число заболевших с начала эпидемии составляет 46 938 человек. Выздоровели всего 41 946 пациента, умерло 2 672.

Новые случаи

  • Барнаул — 25,
  • Бийск и Рубцовск — по 13 заболевших,
  • Яровое и Калманский район — по 5 заболевших,
  • Новоалтайск — 4,
  • Славгород, Алейск, Павловский, Первомайский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
  • Камень-на-Оби, Мамонтовский, Тальменский районы — по 2 заболевших,
  • Заринск, Алейский, Бийский, Егорьевский, Завьяловский, Зональный, Ключевский, Косихинский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Топчихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский район — по 1 заболевшему.

Ранее глава алтайского минздрава Дмитрий Попова рассказал о третьей волне коронавируса.

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