Челябинка заявила, что ее «изнасиловал конь». После этого уволили слишком буквальную сотрудницу полиции

В Челябинской области анекдотичная ситуация привела к служебной проверке по факту публикации в сети рапорта, в котором со слов местной жительницы сообщается, что ее изнасиловал конь, пишет « Российская газета ».

Инцидент произошел 3 февраля в Миассе — в полицию поздно вечером позвонила нетрезвая женщина и сказала: «Меня изнасиловал этот конь».

Сотрудница полиции поняла все буквально и зафиксировала в рапорте, что женщину изнасиловал конь.

«Как выяснилось позже, произошла ошибка — заявительница, имея в виду мужчину, в сердцах кричала в трубку, что „этот конь ее изнасиловал“», — отмечает издание.

Женщина попросту указала «неформальное прозвище мужчины». Однако МВД возмутил не факт недопонимания, а действия сотрудников, благодаря которым фото рапорта попало в сеть.

«Обращение гражданки было сфотографировано вольнонаемным работником ОМВД и размещено в общем доступе в социальной сети. По данному факту проведена проверка», — заявили в полиции Миасса.

В МВД отметили, что виновного уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Как уточняет Telegram-канал «Челябинск № 1», «сотрудницу полиции уволили, а начальнику смены сделали выговор».

Кстати, как подчеркнули в полиции, при проверке слов женщины не подтвердился факт «изнасилования» мужчиной.

Ранее в сети опубликовали заявление жительницы Новокузнецка, которая сообщила, что «сосед на кухне насрал» и поэтому участковый должен «прийти и понюхать».