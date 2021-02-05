Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 февраля -8°C
Жизнь

Челябинка заявила, что ее «изнасиловал конь». После этого уволили слишком буквальную сотрудницу полиции

В Челябинской области анекдотичная ситуация привела к служебной проверке по факту публикации в сети рапорта, в котором со слов местной жительницы сообщается, что ее изнасиловал конь, пишет «Российская газета».

Смешной конь.
Смешной конь.
vraki.net.

Инцидент произошел 3 февраля в Миассе — в полицию поздно вечером позвонила нетрезвая женщина и сказала: «Меня изнасиловал этот конь».

Сотрудница полиции поняла все буквально и зафиксировала в рапорте, что женщину изнасиловал конь.

«Как выяснилось позже, произошла ошибка — заявительница, имея в виду мужчину, в сердцах кричала в трубку, что „этот конь ее изнасиловал“», — отмечает издание.

Женщина попросту указала «неформальное прозвище мужчины». Однако МВД возмутил не факт недопонимания, а действия сотрудников, благодаря которым фото рапорта попало в сеть.

«Обращение гражданки было сфотографировано вольнонаемным работником ОМВД и размещено в общем доступе в социальной сети. По данному факту проведена проверка», — заявили в полиции Миасса.

В МВД отметили, что виновного уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Как уточняет Telegram-канал «Челябинск № 1», «сотрудницу полиции уволили, а начальнику смены сделали выговор».

Кстати, как подчеркнули в полиции, при проверке слов женщины не подтвердился факт «изнасилования» мужчиной.

Ранее в сети опубликовали заявление жительницы Новокузнецка, которая сообщила, что «сосед на кухне насрал» и поэтому участковый должен «прийти и понюхать».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость