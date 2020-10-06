Сибирскому полицейскому поручили прийти и обнюхать кухню «дикого соседа»

В Новокузнецке участковому полиции фактически поручили прийти по адресу заявительницы и обнюхать общую кухню, сообщает « Интернет-телевидение Новокузнецка ».

С жалобой в полицию пришла местная жительница, она рассказала про «дикого соседа» в доме на улице Шункова.

«Сосед Рябов с Шункова в 15:30 на кухне нагадил. Просит позвать участкового Ульянова, чтобы понюхал и принял соответствующие меры», — примерно так говорится в фабуле происшествия с замазанными некоторыми данными.

Как уточняет издание, это можно принять за шутку. Однако документ официальный — подтверждающий желание заявительницы с улицы Шункова.

Произошедшее можно считать мелким хулиганством. Но речь идет именно о том, что сотрудник полиции должен прийти и понюхать — это, по мнению женщины, входит в обязанность участкового.

Звучит нелепо, но будни правоохранителя включают в том числе и разбирательство подобных конфликтов.

Ранее в Омской области участковый спас практический умершую собаку, которую кормили водой и били вилами, и назвал ее Lucky-Шарик.