Сибирский полицейский спас собаку, которую кормили водой и били вилами

В Омской области участковый уполномоченный Сергей Мальцев «вырвал из рук живодера» истощенную собаку по кличке Шарик, пишет « МВД Медиа ».

Инцидент произошел в селе Осокино. Мальцеву позвонили сельчане и рассказали, что их сосед накануне сильно побил свою собаку, а утром связал задние лапы и бросил в овраг.

«Хозяин Шарика издевался над ним давно: почти не кормил, а вместо еды давал воду с затхлыми отрубями, держал на короткой цепи, бил. Сердобольная соседка тайком подкармливала животное, когда его мучителя не было дома. Будку заменял кусок шифера, прислоненный к забору», — рассказали местные жители.

Мужчина готовил пищу на костре, а голодная собака получала пинки, когда подходила к кастрюле. Последний раз избили лопатой и острыми вилами.

Капитан полиции обнаружил пса почти бездыханным- тело побито, исколото и поражено подкожными паразитами. Мальцев отвез собаку к ветеринару, а после привез домой.

Омский полицейский с семьей. mvdmedia.ru.

«Каково же было удивление супруги, когда муж открыл багажник. Собаку в таком состоянии ей видеть не приходилось… Так Шарик обрел новый дом», — пишет издание.

Общими усилиями всего семейства — не осталась в стороне и семилетняя дочь — замученную собаку поставили на лапы.

Через две недели Шарик стал сам подходить к миске с едой. Полицейский дополнил его кличку приставкой Lucky, что означает «счастливчик», и получилось — Lucky-Шарик.

Что касается прежнего 55-летнего хозяина, то в отношении него возбудили уголовное дело за «жестокое обращение с животными».

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