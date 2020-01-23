Челябинские экологи объяснили, почему часть реки вдруг стала зеленой

Опасности для человека краситель не представляет, заверил начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота министерства Виталий Безруков.
«Вызвано это попаданием в реку органического красителя „Уранин А“. Его добавляют, чтобы выявить протечки в трубах. Очевидно, вода с уранином из системы отопления попала в ливневую канализацию, а затем — и в реку», — отметил Безруков.
При этом, как он подчеркнул, сброс в водные объекты стоков запрещен.
В настоящее время в район «озеленения» направлены инспекторы минэкологии, чтобы зафиксировать данный факт. После информацию передадут в городское управление дорожного хозяйства, на балансе которого находятся ливневки.
Специалисты управления найдут источник протечки и совместно с ответственными лицами устранят его, добавил Безруков.
Ранее в паблике «Типичный Челябинск» появился пост с фотографиями реки, окрашенная в ярко-зеленый цвет.