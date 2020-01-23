Челябинские экологи объяснили, почему часть реки вдруг стала зеленой

Часть реки Миасс в Челябинске окрасилась в ярко-зеленый цвет из-за попадания в воду органического красителя уранина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минэкологии региона.

Опасности для человека краситель не представляет, заверил начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота министерства Виталий Безруков.

«Вызвано это попаданием в реку органического красителя „Уранин А“. Его добавляют, чтобы выявить протечки в трубах. Очевидно, вода с уранином из системы отопления попала в ливневую канализацию, а затем — и в реку», — отметил Безруков.

При этом, как он подчеркнул, сброс в водные объекты стоков запрещен.

В настоящее время в район «озеленения» направлены инспекторы минэкологии, чтобы зафиксировать данный факт. После информацию передадут в городское управление дорожного хозяйства, на балансе которого находятся ливневки.

Специалисты управления найдут источник протечки и совместно с ответственными лицами устранят его, добавил Безруков.

Ранее в паблике «Типичный Челябинск» появился пост с фотографиями реки, окрашенная в ярко-зеленый цвет.