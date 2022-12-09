9 декабря
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Жизнь

Чем известен Виктор Бут, обменянный на американскую баскетболистку. Разбор altapress.ru

Виктора Бута, политического заключенного в США, помиловали и обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер в ходе обмена между Россией и США 8 декабря. Чем известен российский предприниматель и как спортсменка из Соединенных Штатов оказалась под стражей в России — в материале altapress.ru.

Виктор Бут
Виктор Бут
Wikimedia Commons
1 Кто такой Виктор Бут?

Виктор Бут — российский предприниматель, строил бизнес в сфере авиаперевозок. В 1990-х годах он основал компанию «Трансавиа» и алматинское предприятие IRBIS. Оно занималось поставками в страны Персидского залива, Нигерию и южноафриканские республики.

Во второй половине 1990-х годов Бут переехал в ОАЭ из-за начавшегося в его адрес расследования. Его подозревали в поставке оружия и других нелегальных грузах странам, попавшим под международные санкции.

2 Арест предпринимателя

В 2008 году Виктора Бута арестовали в Таиланде. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержке терроризма.

Через два года его выдали США, а в 2012 году его приговорили к 25 годам лишения свободы, признав все обвинения справедливыми.

Виктор Бут
Виктор Бут
Wikimedia Commons
3 Переговоры с США

Россия на протяжении долгих лет добивалась экстрадиции предпринимателя на родину. В это же время стали появляться сообщения об ухудшении здоровья Бута. Он жаловался на кровоточащие язвы и отсутствие медицинской помощи.

Тем не менее США долгое время давали отказ

4 Чем известна Бриттни Грайнер

Бриттни Грайнер — одна из самых титулованных баскетболисток мира. Она входит в официальный список 25 лучших игроков женской НБА.

Грайнер стала двукратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира в составе сборной США. А в составе «Финикса» — чемпионкой WNBA 2014 года.

Спортсменка также выступала российскую сборную — с 2015 года она играла за екатеринбургский УГМК.

Бриттни Грайнер.
Бриттни Грайнер.
УГМК.
5 Обвинения и арест баскетболистки

Бриттни Грайнер задержали 17 февраля 2022 года в московскому аэропорту Шереметьево. В ее багаже нашли вейп с каннабисом, запрещенным к ввозу в Россию.

Возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств (пункт «в» части 2 статьи 229.1 УК РФ). 5 марта Бриттни Грайнер арестовали, а 17 марта Московский областной суд признал арест законным.

Вину спортсменка не признала, а США и мировая общественность считали Грайнер «незаконно удерживаемой».

6 Обмен

8 декабря Россия и США провели обмен заключенными. Процедура прошла в аэропорту Абу-Даби, сообщают РИА Новости.

Российский и американский лидеры помиловали обоих участников обмена. Теперь Бут и Грайнер могут спокойно передвигаться.

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