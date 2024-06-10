Кардиолог Стенли Хейзен предупредил о возможных проблемах со здоровьем из-за чрезмерного употребления ксилита. В комментарии для The Sun он назвал продукты с этой добавкой опасными, включая жвачки и зубные пасты.

Согласно данным ученых, употребление большого количества продуктов с ксилитом может увеличить риск образования тромбов, а также инфарктов и инсультов из-за них. Однако это не значит, будто нужно отказаться от зубной пасты с ксилитом, но следует помнить о возможном риске возникновения тромбов при употреблении продуктов с высоким содержанием этой добавки.

В ходе исследования, в котором приняли участие более трех тыс. пациентов из Европы и США, были получены данные о вреде ксилита. Было обнаружено, что люди, регулярно употреблявшие энергетические напитки с ксилитом, имели повышенный риск сердечно-сосудистых проблем в течение трех лет.

Карла Сондерс, эксперт в этой области, отметила, что результаты исследования противоречат научным данным, которые были получены за десятилетия и подтверждают безопасность и эффективность низкокалорийных подсластителей, таких как ксилит.

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