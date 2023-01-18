Чем предпочитают заниматься россияне в свободное время, показал опрос

В качестве хобби российские банкиры выбирают живопись, а медработники не прочь заняться кулинарией. Об этом стало известно из данных опроса онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», пишут «Известия».

Больше всего живописцев среди банкиров (83% респондентов).

Работники медицины чаще всего занимаются кулинарией (27%), парфюмерией (9%) и гончарным делом (8%). Много кулинаров и среди охранников — 36% опрошенных.

Также сотрудники этой сферы увлекаются спортом и танцами (18%) и столярными работами (17%).

Кулинария. CCO

Исследование показало, что каждый четвертый представитель сферы транспорта (20%) в свободное время занимается столярными работами.

Среди работников этой отрасли пользуется популярностью и автомеханика (12%), гончарное дело (12%), резьба по дереву (9%) и вязание (8%).

Специалисты сферы IT также неравнодушны к столярным видам работ (34%), автомеханике (13%), плотничеству (9%) и путешествиям (8%).

Предпочтение работы с металлом отдают строители (18%), занятием автомеханикой (12%), столярным делом (12%) и кулинарией (6%).

Поход. СС0.

На досуге продолжают заниматься кулинарией и сотрудники ресторанного бизнеса и кафе (29%). Их также интересует увлечение автомеханикой (23%) и резьба по дереву (6%).

Как следует из опроса, на свое хобби большинство россиян ежемесячно тратят 10 тыс. рублей. От 10 тыс. рублей до 20 тыс. рублей готовы потратить 13%.

От 20 тыс. рублей и выше — 10%, от 30 тыс. до 40 тыс. рублей — 5% российских сотрудников. Зарабатывать на своем увлечении научились 42% россиян.

У большинства респондентов затраты на хобби окупаются (80%), а 57% участников и вовсе готовы бросить основную работу в пользу любимого дела.

Ранее стало известно, что карьера оказалась важнее семьи для жителей Алтайского края.