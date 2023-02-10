Чем Пятачок хуже? Алтайского предпринимателя оштрафовали за плагиат брата Свинки Пеппы

Мягкая игрушка продавалась в магазине алтайского предпринимателя. Она была сделана по образцу младшего брата Пеппы, поросенка Джорджа.
Британская компания подала в суд. Они утверждали, что игрушки продавались без их согласия.
Михайловский суд вынес решение в пользу обвинителей. Теперь продавец обязан выплатить им 10 тыс. рублей.
Компания уже не раз обращалась в суд из-за плагиата. С июля 2022 года были поданы 115 исков к свердловским предпринимателям за копирование персонажей. Об этом писал «Коммерсантъ».
Ранее altapress.ru рассказывал, что игрушки Хагги Вагги снимают с продажи в России. Роскачество признало их небезопасными.