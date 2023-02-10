10 февраля
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Жизнь

Чем Пятачок хуже? Алтайского предпринимателя оштрафовали за плагиат брата Свинки Пеппы

Британская компания, которой принадлежат права на мультфильм «Свинка Пеппа», отсудила 10 тыс. рублей у жителя Михайловского района за нарушение авторских прав. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Свинка Пеппа.
Свинка Пеппа.
Скриншот из мультфильма

Мягкая игрушка продавалась в магазине алтайского предпринимателя. Она была сделана по образцу младшего брата Пеппы, поросенка Джорджа.

Британская компания подала в суд. Они утверждали, что игрушки продавались без их согласия.

Михайловский суд вынес решение в пользу обвинителей. Теперь продавец обязан выплатить им 10 тыс. рублей.

Компания уже не раз обращалась в суд из-за плагиата. С июля 2022 года были поданы 115 исков к свердловским предпринимателям за копирование персонажей. Об этом писал «Коммерсантъ».

Ранее altapress.ru рассказывал, что игрушки Хагги Вагги снимают с продажи в России. Роскачество признало их небезопасными.

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