Через тернии — к Звездной. В планировке северо-запада Барнаула всплывают новые проблемы

Вопрос застройки окрестностей планируемого продолжения ул. Звездная в Барнауле вновь стал камнем преткновения на заседании градостроительного совета 21 августа. Как решается эта коллизия и какие еще объекты рассматривали архитекторы, читайте в материале altapress.ru.

Вопрос «космического» масштаба

Ранее мы уже писали о том, что в результате некоторой межведомственной рассинхронизации сложилась непростая ситуация в районе предполагаемого продолжения ул. Звездная в Барнауле. Участки, нарезанные федеральными ведомствами и проданные частникам, частично «залезли» на территорию будущей ул. Звездной.

Разрешить сложившуюся ситуацию непросто, но, по мнению городских властей, возможно. Пока что это делается, практически, в «ручном» режиме. Так, при рассмотрении комплекса по ремонту автомобилей на Павловском тракте, 333, состоящего из двух зданий, архитекторы оказались вынуждены разъяснять заказчику суть проблемы и уговаривать его пойти городу навстречу. Тот, впрочем, на диалог шел охотно.

Павловский тракт, 333. Проектная документация.

Провести параллели

Комплекс рассматривается повторно. Проектировщик учел ряд замечаний, высказанных на предыдущем градсовете и касающихся, в основном, внешнего вида зданий, и отчитался об устранении выявленных недочетов.

Выслушав докладчика, архитектор Сергей Боженко предложил повернуть один из корпусов параллельно ул. Звездной, а не перпендикулярно — чтобы раскрыть возможность пропуска грузового транзита из власихинского промышленного узла в северный.

Сергей Боженко,

архитектор:

У нас это очень больная тема, нам надо развивать структуру транспортную в нашем городе. Технология использования комплекса не поменяется, если развернуть один корпус, зато такой ход позволит развивать планировочную структуру Барнаула, а это важнее.

Павловский тракт, 333. Проектная документация.

Зачем такая широкая улица

Заказчик, имя которого осталось неназванным, выразил готовность к диалогу, добавив, что и другие известные ему собственники участков на будущей ул. Звездной готовы к обсуждению и согласны дать «зеленый свет» дороге. Вместе с тем, он указал, что не вполне понимает, в чем суть проблемы и зачем делать ул. Звездную такой широкой — 100 м.

Председатель градсовета, вице-мэр Барнаула Андрей Федоров пояснил, что в профиль улицы входит не только дорожное полотно, но и прилегающие территории, на которых располагаются линии освещения, тротуары, где-то — зеленые зоны, под которыми укладываются коммуникации и магистральные сети.

Андрей Федоров,

вице-мэр Барнаула:

У нас есть улицы: Павловский тракт, Малахова. Они могут выглядеть шириной 50 м, но профиль у них до 100 м может достигать.

Павловский тракт, 333. Проектная документация.

Как решается проблема

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города, зампред градсовета Антон Воробьев указал, что, если будет принято решение о создании отрезка ул. Звездная, соединяющего Павловский тракт и пр. Космонавтов, то встанет вопрос изъятия части земельных участков для муниципальных нужд.

Антон Воробъев,

зампред градсовета:

Стоимость изъятия будет возрастать, если будут размещены объекты капитального строительства. Поэтому мы и предлагаем сместить здание — чтобы минимизировать возможные затраты.

Андрей Федоров предложил провести в администрации совещание с участием заказчика. Он выразил мнение, что вопрос изъятия в данном конкретном случае вряд ли встанет, и заверил заказчика, что совещание состоится в ближайшее время. Таким образом, решение по объекту пока отложено.

Павловский тракт, 333. Проектная документация.

Другие объекты

Что касается других объектов, рассмотренных в понедельник градсоветом, то среди них фигурировала заправка «Лукойл» на Змеиногорском тракте, которую подвергают незначительной реконструкции, магазин на ул. Ярных, 31, магазин на ул. Телефонная, 143 — возле планируемого необычного храма в грузинском стиле.

Также запроектирован большой специализированный магазин на ул. Придорожная, 41 (возле расположенного на Павловском тракте Леруа Мерлен). Чем в нем собираются торговать, не сообщается, однако выглядит здание внушительно: разной этажности, с террасами и интересными архитектурными элементами.