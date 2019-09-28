Черная бездна Телецкого озера хранит много тайн на глубине. Что ищут аквалангисты

Бездна Телецкого озера (Республика Алтай) хранит в себе множество тайн. Их время от времени пытаются разгадать дайверы. Для водолазов окутанный легендами водоем в горах «открыт» в любое время года.

Какие тайны пытаются разгадать бесстрашные искатели приключений?

Чудовище

В конце 90-х группа туристов на катере отправилась в путешествие по Телецкому озеру. Когда катер проходил от мыса Ажи до Няньскоч, находящиеся на палубе заметили в воде как будто днища двух перевернутых лодок. Приглядевшись внимательнее, люди поняли, что это спина какого-то огромного существа.

Впрочем, впоследствии многие СМИ написали о пиар-ходе — чтобы туристы «атаковали» загадочную акваторию

Легенда об озере

Про озеро сложено множество легенд. Вот одна из них. <…> И опустела тайга, погиб скот, выгорел ячмень, пишет gotoaltay.ru. Многие умирали от голода.

Одному пастуху повезло — он нашел кусок золота размером с лошадиную голову.

Пошел пастух по селам, надеясь выменять что-нибудь съедобное на это золото, но люди жили так бедно, что не могли ничего предложить.

«Чем же ты отличаешься от обыкновенного булыжника? Что толку от такого богатства, которое не может утолить голод и не может избавить от смерти?!», — воскликнул пастух и выбросил золото в озеро.

С тех пор озеро называется золотым, и горы вокруг него получили название золотых — Алтын.

Люди под водой

Обычно озеро благосклонно к людям, но иногда проявляет свой суровый нрав, показывая, «кто в доме хозяин». Его жертвы навеки находят покой в его холодной бездонной пучине.

Вертолет

На дне погребены лодки, катера, автомобили, снегоходы, авиасуда.

Трагедия произошла в феврале 2017 года. Вертолет Robinson 66 после вылета с кордона Кокши рухнул в озеро. На борту машины находились пять человек: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елена, известный алтайский бизнесмен Анатолий Банных, гендиректор Heliport Moscow Мария Козинцева, бейсджампер Глеб Вореводин.

Поговаривают, что дайверы до сих пор ищут вертолет.

Щупальца и аквалангисты

А недавно в объектив алтайских дайверов Романа Воробьёва и Татьяны Клименко попала колония фредерицелл. Это маленькие существа с множеством щупалец, которых нашли всего на четырехметровой глубине, пишет сайт Алтайского биосферного заповедника.

Это — мшанки Фредерицелла султана. Название мшанки возникло из-за внешнего вида колоний некоторых видов, похожих на мох.

Но — исследования продолжаются. И неизвестно — какая находка ожидает водолазов на дне Телецкого-Золотого озера.

Тем более — зимой не вся акватория озера покрывается льдом. А значит — приключения продолжаются.