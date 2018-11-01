Черный экран: миллионы россиян могут остаться без телевидения

В России с 1 января 2019 года миллионы россиян могут остаться без аналогового телевидения — их телевизоры не готовы к переходу на цифровое вещание.

На конец 2018 года до 30% телевизоров (до 33,7 милн) в домах россиян способны принимать только сигнал аналогового телевидения, говорится в экспертном заключении, подготовленном по запросу Минпромторга РФ.

Это означает, что, если в России отключат аналоговое телевидение, то миллионы россиян могут остаться с «черными экранами» телевизоров.

Переход на цифровое эфирное вещание предусмотрен федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания на 2009—2018 годы», пишет РБК. Государство перестанет субсидировать распространение сигнала в аналоговом формате за пределами городов с населением более 100 тысяч человек.

Замминистра цифрового развития связи и коммуникаций Алексей Волин ранее заявлял, что отключение аналогового телевидения произойдет в середине января 2019 года.

Лучший мировой опыт при подобном переходе базировался на дотациях населению, особенно это актуально в условиях падающей платежеспособности.

В связи с полным переходом с января 2019 года России на цифровое телевещание Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ посоветовало жителям страны приобрести телевизоры, поддерживающие цифровой формат, пишет «Коммерсантъ».

В первую очередь от цифровой реформы могут пострадать пенсионеры и малообеспеченные граждане, пишет ura.ru. Специалисты уверены, что в большинстве случаев люди в глубинке не могут позволить себе многие развлечения, поэтому телевизор призван компенсировать то, чего им так не хватает. Недовольство россиян может вызвать лишение их этой радости или обязанность покупать приставку или даже новый телевизор.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) допускают напряжение в обществе и на рынке из-за перехода России на цифровое телевидение.

Что делать жителям сел , где нет цифрового ТВ?

Алтайкомсвязь заключила соглашение с оператором цифрового спутникового телевидения «НТВ Плюс». Он готов обеспечить бесплатным цифровым спутниковым телевидением жителей региона, которые не имеют возможности принимать цифровой эфирный ТВ-сигнал.

Сельчане смогут бесплатно смотреть 20 обязательных общедоступных каналов первого и второго мультиплекса. Но оборудование (тарелку) придется приобрести самостоятельно, хотя и по льготной цене. Каков будет размер льготы, в управлении не уточнили.

Для подключения нужно позвонить на номер 8 800 555 67 89 и назвать кодовое слово «Страна». Без льгот комплекты спутникового ТВ «НТВ Плюс» стоят от 3,5 тыс. до 8 тыс. рублей.

Как подключиться к бесплатному цифровому ТВ?

Чтобы смотреть цифровое эфирное телевидение, нужно иметь дециметровую антенну и телевизор, который поддерживает стандарт DTV-2. Если у вас старый телевизор и он не поддерживает нужный стандарт, то надо купить ресивер (приставку). И цена на устройство отличается от той, которую назвал г-н Волин.

Приставки стоят от 800 до 2,5 тыс. рублей. Стоимость антенн для DTV-2 начинается от 300 рублей.