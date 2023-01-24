В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» пополнение — в семье леопардов родился малыш. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

Малыш леопард. Ему здесь четыре дня

Маленький леопард родился 5 января 2023 года в семье Сильвы и Маврика. Сын такой же черный, как папа, и очень «голосистый», сообщили в зоопарке.

Малыш уже открывает глазки. Пятнистая мама прячет его от чужих глаз в домике. При попытках подсмотреть за черным комочком — угрожающе рычит.

Барнаульцы уже неофициально дали ему кличку — Леоперденыш.

Ранее гималайских медвежат показали в барнаульском зоопарке. Всего медвежат двое. Родились они от медведя Жорика, который скончался накануне Нового года.