Маленький леопард родился 5 января 2023 года в семье Сильвы и Маврика. Сын такой же черный, как папа, и очень «голосистый», сообщили в зоопарке.
Малыш уже открывает глазки. Пятнистая мама прячет его от чужих глаз в домике. При попытках подсмотреть за черным комочком — угрожающе рычит.
Барнаульцы уже неофициально дали ему кличку — Леоперденыш.
Ранее гималайских медвежат показали в барнаульском зоопарке. Всего медвежат двое. Родились они от медведя Жорика, который скончался накануне Нового года.
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