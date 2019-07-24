«Черное небо»: сибиряки сфотографировали города-призраки

В Красноярском крае и Иркутской области бушуют лесные пожары. В Барнауле и Бийске введен режим «черного неба». В сети появились жуткие снимки и видео окутанных дымкой городов.

Старый мост в Барнауле и дымка.

От едкого дыма сейчас страдают жители Барнаула, Бийска, Новосибирска, Нижневартовска, Томска, Кемерово, Красноярска, Абакана, Новокузнецка, Ачинска и других регионов. Дымка уже накрыла Тюменскую область и Урал (Екатеринбург).

В Алтайском крае действует режим «черного неба».

24 июля в регионе — повышенный уровень загрязнения воздуха. Алтайский гидрометцентр продлил режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности для Барнаула.

В соцсетях местные жители публикуют довольно жуткие и депрессивные фото, пишет mail.ru.

Улучшение обстановки и исчезновение дымки прогнозируется в ближайшие два-три дня — при изменении направления ветра.

Петиция

Россияне просят ввести в Сибири режим ЧС из-за лесных пожаров. На портале change.org такую петицию поддержали больше 53 тысяч человек.

Лесные пожары

Появление дымки связывают с пожарами в Красноярском крае и Иркутской области. По данным на утро 23 июля, в Красноярском крае было зарегистрировано 123 лесных пожара на общей площади 746,4 тыс. га.

В Иркутской области действующими оставались 44 пожара на площади 73 тыс. га, в том числе на 69 га, покрытых лесом. Помимо этого, в области зафиксировали ещё 44 возгорания на территории в 252 тыс. га, которые из-за труднодоступности и большой удаленности от населенных пунктов решено не тушить.

О режиме «черного неба»

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) называют также режимом «черного неба».

Это сочетание метеорологических характеристик, которое благоприятно для накопления вредных примесей в приземном слое атмосферы (например, штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия).

Если период с НМУ продолжителен, могут (но необязательно) возникнуть высокий и даже экстремально высокий уровни загрязнения воздуха.

Что делать?

При объявлении режима НМУ первой степени населению рекомендуется: