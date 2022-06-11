Четыре бийчанки своровали дорожные знаки

Жители Бийска заметили, как компания из четырех девушек унесла дорожные знаки с перекрестка.

Все произошло 10 июня на перекрестке ул. 8 марта и Горно-Алтайская. Четыре особы своровали знаки, которые установила СГК на время ремонтных работ, пишут в паблике «Инцидент Бийск».

В Бийске украли дорожные знаки. vk.com/incident 22

Местные жители полагают, что подростки захотели повесить дорожные «трофеи» у себя в комнатах либо могут просто сдать их на металл.

«Посмотрите на ситуацию с другой стороны! Воду в городе отключили, девчонки не мылись неделю! Это месть!» — шутит один их комментаторов.

А ранее в Бийске ночные разорители клумб опять вышли на охоту и за два дня растащили высаженные цветы.