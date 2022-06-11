Четыре бийчанки своровали дорожные знаки

Все произошло 10 июня на перекрестке ул. 8 марта и Горно-Алтайская. Четыре особы своровали знаки, которые установила СГК на время ремонтных работ, пишут в паблике «Инцидент Бийск».
В Бийске украли дорожные знаки.
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Местные жители полагают, что подростки захотели повесить дорожные «трофеи» у себя в комнатах либо могут просто сдать их на металл.
«Посмотрите на ситуацию с другой стороны! Воду в городе отключили, девчонки не мылись неделю! Это месть!» — шутит один их комментаторов.
А ранее в Бийске ночные разорители клумб опять вышли на охоту и за два дня растащили высаженные цветы.