7 июня
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Жизнь

В Бийске ночные разорители клумб опять вышли на охоту и за два дня растащили высаженные цветы

В Бийске озеленители вновь досаживали цветы на площади 9 Января, где местные жители воруют рассаду, сообщает «Бийский рабочий».

Вандалы разорили клумбы.
Вандалы разорили клумбы.
barnaul.org

Главная проблема, с которой сталкиваются сотрудники «Зеленстроя» — очень часто жители Бийска разоряют клумбы.

«Как правило, цветы выкапывают в темное время, чтобы не привлекать к себе внимания», — отмечает издание.

Украденную рассаду бийчане высаживают возле подъездов или везут на дачные участки.

К примеру, рассаду цветов, которую в пятницу, 3 июня, высадили на площади 9 Января, частично разворовали за два выходных дня.

6 июня сотрудники «Зеленстроя» досаживали цветы в тех местах, где они пропали. Причем делать это пришлось уже дважды.

Ранее бийский романтик наглым образом украл для возлюбленной букет хризантем.

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