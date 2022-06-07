В Бийске ночные разорители клумб опять вышли на охоту и за два дня растащили высаженные цветы

Главная проблема, с которой сталкиваются сотрудники «Зеленстроя» — очень часто жители Бийска разоряют клумбы.
«Как правило, цветы выкапывают в темное время, чтобы не привлекать к себе внимания», — отмечает издание.
Украденную рассаду бийчане высаживают возле подъездов или везут на дачные участки.
К примеру, рассаду цветов, которую в пятницу, 3 июня, высадили на площади 9 Января, частично разворовали за два выходных дня.
6 июня сотрудники «Зеленстроя» досаживали цветы в тех местах, где они пропали. Причем делать это пришлось уже дважды.
Ранее бийский романтик наглым образом украл для возлюбленной букет хризантем.