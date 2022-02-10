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Жизнь

Четыре дня до ноля. На Алтае потеплеет в День всех влюбленных, надо только подождать

Туман и гололедица ожидаются в Алтайском крае в четверг, 10 февраля, сообщает региональный Гидрометцентр.

В День всех влюбленных главное подарить своему спутнику жизни любовь.
В День всех влюбленных главное подарить своему спутнику жизни любовь.
Михаил Хаустов

Дневные температуры в крае составят −14…−19 градусов, в предгорьях до -8. Ветер северный 2−7 м/с.

«Преимущественно без осадков. Местами изморозь, туман. На дорогах гололедица», — рассказали синоптики.

В Барнауле без осадков, изморозь, на дорогах гололедица. Температура днем 10 февраля −13…−15 градусов. Ветер северный 2−7 м/с.

Напомним, ночью 11 и 12 февраля в некоторых районах региона похолодает до -35 градусов. Днем будет до -21 и -17 градусов соответственно.

Примечательно, что днем 12 февраля ветер усилится и, согласно данным Gismeteo, теплые воздушные массы за пару дней вытеснят холод из региона.

Днем 14 февраля в крае будет около 0 градусов. Другие погодные сервисы обещают −3…−4 градуса. Таким образом, до короткого потепления осталось 4 дня.

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