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Жизнь

Четыре спектакля, саундтреки и субботник с кашей. 12 идей, куда сходить в Барнауле

Altapress.ru придумал, чем заняться в Барнауле на этой неделе: сходить на соревновательный субботник, посмотреть пару фильмов, посетить в театр (в одном из них премьера) или побегать в лесу. А может, на концерт?

День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017
Олег Богданов

В кино

Драма Николая Арселя «Меч короля» в «Киномир-Галактика» — 23 апреля, 21:20, 18+

Психологический триллер Натальи Гугуевой «Туман» в «Киномир-Галактика» — 24 апреля, 13:05, 12+

Фильм &quot;Туман&quot;.
Фильм "Туман".
Кадр из фильма "Туман".

В театр

«Дни нашей жизни» в Театре драмы — 24 апреля, 18:30, 16+

«Собака на сене» в Музыкальном театре — 27 апреля, 18:30, 12+

«Рио-Рита» в Молодежном театре — 26 апреля, 18:30, 12+

«Визит старой дамы» в Крепостном театре — 28 апреля, 18:00, 16+

Собака на сене. Музыкальный театр Кузбасса.
Собака на сене. Музыкальный театр Кузбасса.
Александр Бондаренко / Музыкальный театр Кузбасса

В лес

Уже можно бегать и гулять в лесу на «Трассе здоровья».

День ходьбы на &quot;Трассе здоровья&quot;, 21 мая 2017
День ходьбы на "Трассе здоровья", 21 мая 2017
Олег Богданов

В парк

Субботник с полевой кашей в парке «Изумрудный» — 26 апреля, 12:00, 0+

Субботник-соревнование в парке «Юбилейный» — 26 апреля, 12:00, 0+

Общегородской субботник
Общегородской субботник
Мэрия Барнаула

На концерт

Концерт группы «Папин Олимпос» в «Опере» — 28 апреля, 19:00, 18+

Концерт оркестра GAGMO «Саундтреки Эйнауди» в ДК Моторостроителей — 24 апреля, 19:00, 6+

Для детей

«сНежная история» в театре кукол «Сказка» — 27 апреля, 10:30, 0+

&quot;сНежная история&quot;.
"сНежная история".
Ольга Дубина / Театр кукол "Сказка"

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