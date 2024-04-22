Четыре спектакля, саундтреки и субботник с кашей. 12 идей, куда сходить в Барнауле

В кино
Драма Николая Арселя «Меч короля» в «Киномир-Галактика» — 23 апреля, 21:20, 18+
Психологический триллер Натальи Гугуевой «Туман» в «Киномир-Галактика» — 24 апреля, 13:05, 12+
В театр
«Дни нашей жизни» в Театре драмы — 24 апреля, 18:30, 16+
«Собака на сене» в Музыкальном театре — 27 апреля, 18:30, 12+
«Рио-Рита» в Молодежном театре — 26 апреля, 18:30, 12+
«Визит старой дамы» в Крепостном театре — 28 апреля, 18:00, 16+
В лес
Уже можно бегать и гулять в лесу на «Трассе здоровья».
В парк
Субботник с полевой кашей в парке «Изумрудный» — 26 апреля, 12:00, 0+
Субботник-соревнование в парке «Юбилейный» — 26 апреля, 12:00, 0+
На концерт
Концерт группы «Папин Олимпос» в «Опере» — 28 апреля, 19:00, 18+
Концерт оркестра GAGMO «Саундтреки Эйнауди» в ДК Моторостроителей — 24 апреля, 19:00, 6+
Для детей
«сНежная история» в театре кукол «Сказка» — 27 апреля, 10:30, 0+
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