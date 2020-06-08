«Четырехдневка»: укороченная рабочая неделя началась у россиян

Продолжительность последнего дня сокращается на час, поскольку он является предпраздничным.
В соответствии с указом президента России среда — 24 июня — объявляется нерабочим днем с сохранением заработной платы. На эту дату назначен парад Победы, который был перенесен с 9 мая из-за пандемии коронавируса.
Однако, так как сам день не считается официальным праздником, предшествующее ему 23-е число не будет сокращенным днем.
Режим работы
Ранее эксперты предположили, как праздники в июне повлияют на режим работы россиян. По их мнению, лишние выходные вряд ли положительно отразятся на производительности сотрудников.
Новость о коротких рабочих неделях в июне невольно напомнила о времени, когда в России хотели ввести четырехдневку, отметила руководитель службы исследований сервиса HeadHunter Мария Игнатова, пишет ura.ru.
Однако из-за ситуации с коронавирусом в России стоит в первую очередь говорить не о четырехдневной неделе, а о полном переводе сотрудников на удаленный режим работы. Специалист отметила, что работа на удаленке позволит работодателям сэкономить.
1 июля у россиян будет дополнительный выходной. В этот день будет проходить Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию.