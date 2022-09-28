28 сентября
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Жизнь

4 сотрудникам АО «СК Алтайкрайэнерго» вручили дипломы Президентской программы

23 сентября в Правительстве Алтайского края вручили дипломы и награды выпускникам и участникам Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. В этом году проекту исполнилось 25 лет.

Вручение дипломов и наград выпускникам и участникам Президентской программы подготовки управленческих кадров.
Вручение дипломов и наград выпускникам и участникам Президентской программы подготовки управленческих кадров.
Фото: пресс-служба Правительства Алтайского края

Дипломы об успешном завершении программы получили четыре сотрудника Алтайкрайэнерго: главный инженер филиала «Рубцовские МЭС» Александр Лунёв, начальник производственно-технической службы филиала «Новоалтайские МЭС» Сергей Осипчук, а также начальники управления транспорта и учета электроэнергии и отдела инженерной геодезии Александр Нартов и Петр Воронин.

С окончанием обучения выпускников поздравили губернатор Алтайского края Виктор Томенко, заместитель председателя Правительства региона Александр Климин и министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка.

Вручение дипломов и наград выпускникам и участникам Президентской программы подготовки управленческих кадров.
Вручение дипломов и наград выпускникам и участникам Президентской программы подготовки управленческих кадров.
Фото: пресс-служба Правительства Алтайского края

За активное участие в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации в Алтайском крае глава региона поощрил коллектив АО «СК Алтайкрайэнерго» Благодарностью губернатора. В рамках мероприятия её от имени компании получил заместитель генерального директора по транспорту электрической энергии Сергей Фомакин. Он подчеркнул, что прохождение специалистами-энергетиками данной программы переподготовки стало хорошей традицией.

По словам Александра Нартова, участие в Президентской программе по специальности «Менеджмент» позволило ему получить новые знания и навыки в сфере управления и скорректировать свою деятельность.

Вручение дипломов и наград выпускникам и участникам Президентской программы подготовки управленческих кадров.
Вручение дипломов и наград выпускникам и участникам Президентской программы подготовки управленческих кадров.
Фото: пресс-служба Правительства Алтайского края

«Управленцу важно верно оценивать нагрузку на сотрудников, учитывать личностные особенности каждого. Программа показала, как можно перераспределить задачи в подразделении, чтобы повысить эффективность», — рассказал Александр Нартов.

Он также отметил, что во время обучения ему удалось значительно расширить кругозор, установить деловые и дружеские контакты.

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