Чиновник избил журналиста, высмеявшего предложение выдавать медали за ношение маски

«Свидетель» рассказал, что нападение сотрудника пресс-центра администрации Бердска на журналиста Сергея Болдырева произошло 2 ноября.
«Весь коллектив редакции находился на рабочих местах, когда взбешенный человек влетел в кабинет, подбежал к Сергею и несколько раз со всей силы ударил его по лицу со словами: „Я покажу тебе гвозди, я покажу тебе Кирюшу“», — поведало издание, как развивались события.
После этого разъяренный гость покинул редакцию. По версии избитого, чиновник устроил разборки из-за комментария к опубликованному ранее сообщению администрации Бердска про коронавирусную статистику.
«И все меньше людей срывают с себя маски, словно дезертир — погоны, и все больше медалей за соблюдение дистанции, обработку рук, самоизоляцию плавятся в благодарность», — отметили в мэрии.
Местные жители назвали «полной дичью» такое сообщение от местной власти, попутно назвав «ослом» автора текста.
В паблике «Все плохо», который администрирует журналист Болдырев, сделали репост сообщения и прокомментировали его с иронией.
«Гвозди бы делать из таких комментаторов, как Кирюша», — отметили в паблике.
Собственно, как раз «за Кирюшу» журналист и получил по лицу. Болдырев написал заявление в полицию — в произошедшем разбираются борцы за общественную безопасность.
Ранее в Забайкальском крае бизнесмен пообещал «оторвать головешку» редактору газеты за материал про поваленный ветром забор.