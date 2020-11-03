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Жизнь

Чиновник избил журналиста, высмеявшего предложение выдавать медали за ношение маски

В Новосибирской области чиновник ворвался в редакцию издания «Свидетель» и несколько раз ударил по лицу журналиста, который прокомментировал сообщение власти в соцсетях про коронавирус.

Медаль за ношение маски. Коронавирус.
Медаль за ношение маски. Коронавирус.
vk.com/club171199954

«Свидетель» рассказал, что нападение сотрудника пресс-центра администрации Бердска на журналиста Сергея Болдырева произошло 2 ноября.

«Весь коллектив редакции находился на рабочих местах, когда взбешенный человек влетел в кабинет, подбежал к Сергею и несколько раз со всей силы ударил его по лицу со словами: „Я покажу тебе гвозди, я покажу тебе Кирюшу“», — поведало издание, как развивались события.

После этого разъяренный гость покинул редакцию. По версии избитого, чиновник устроил разборки из-за комментария к опубликованному ранее сообщению администрации Бердска про коронавирусную статистику.

«И все меньше людей срывают с себя маски, словно дезертир — погоны, и все больше медалей за соблюдение дистанции, обработку рук, самоизоляцию плавятся в благодарность», — отметили в мэрии.

Журналист посмеялся над сообщением мэрии Бердска.
Журналист посмеялся над сообщением мэрии Бердска.
vk.com/vse_plocho.

Местные жители назвали «полной дичью» такое сообщение от местной власти, попутно назвав «ослом» автора текста.

В паблике «Все плохо», который администрирует журналист Болдырев, сделали репост сообщения и прокомментировали его с иронией.

«Гвозди бы делать из таких комментаторов, как Кирюша», — отметили в паблике.

Собственно, как раз «за Кирюшу» журналист и получил по лицу. Болдырев написал заявление в полицию — в произошедшем разбираются борцы за общественную безопасность.

Ранее в Забайкальском крае бизнесмен пообещал «оторвать головешку» редактору газеты за материал про поваленный ветром забор.

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