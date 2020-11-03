Чиновник избил журналиста, высмеявшего предложение выдавать медали за ношение маски

«Свидетель» рассказал, что нападение сотрудника пресс-центра администрации Бердска на журналиста Сергея Болдырева произошло 2 ноября.

«Весь коллектив редакции находился на рабочих местах, когда взбешенный человек влетел в кабинет, подбежал к Сергею и несколько раз со всей силы ударил его по лицу со словами: „Я покажу тебе гвозди, я покажу тебе Кирюшу“», — поведало издание, как развивались события.