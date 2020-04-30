Чиновника обвинили в пожаре, в котором сгорели 18 домов в сибирском поселке

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело о возгорании жилых домов в селе Постниково, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, крупный пожар в поселке произошел 23 апреля. Возгорание пытались ликвидировать более сотни пожарных, которым помогали местные жители. На место срочно выехал глава региона Сергей Цивилев.

Огонь уничтожил 18 жилых домов, а также имущество 45 человек. Выяснилось, что возле трассы Томск — Мариинск произошло возгорание сухой травы и далее начало разрастаться в сторону села.

«На территории с 20 апреля установлен особый противопожарный режим. В соответствии с ним <…> необходимо было принять меры по своевременной очистке территорий от горючих отходов, мусора, сухой травы, осуществить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности <…> определить места устройства минерализованных полос, увеличить противопожарные разрывы по границам населенных пунктов», — уточнили в ведомстве.

Однако необходимые противопожарные мероприятия проведены не были.

Сергей Цивилев приехал в село Постниково , где горят около 20 жилых домов. t. me/tsivilev_live

Кроме того, при тушении пожара отсутствовала возможность брать воду из водонапорных башен, поскольку не было электроэнергии.

Также не позволяла взять воду сломанная задвижка на одной из башен.

«Бездействие начальника территориального отдела, выразившееся в неисполнении обязанностей и непринятии мер по очистке территорий от сухой растительности и необеспечении готовности средств пожаротушения, повлекло причинение особо крупного ущерба», — подчеркнули в прокуратуре.

Региональный СК возбудил уголовное дело по признакам халатности.