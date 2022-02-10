Чиновники опубликовали видео с гусем, который «оценил» уборку снега, и получили в ответ массу негатива

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга опубликовал на своей странице во « ВКонтакте » видео с гусем на очищенной улице, а после получили массу фотографии неубранных дорог и тротуаров.

Чиновники отметили, что «гусь лапчатый оценил уборку тротуаров» в Пушкинском районе.

«Вся наледь убрана, скользкости нет, песочек посыпан, но над эстетикой еще можно поработать))» — говорится в сообщении.

На кадрах женщина с детской коляской спрашивает у гуся, что он делает на тротуаре. Птица спокойно ходит вокруг.



Под публикацией начали писать местные жители, которым не нравится уборка снега в городе. По их словам, за гуся они рады, но вот люди ноги по-прежнему ломают.

Петербуржцы подчеркнули, что многие улицы стали непреодолимым препятствием из-за гололеда, а с потеплением и из-за воды под ногами.

«Люди учатся летать и держатся за воздух зубами — все благодаря уборке снега!» — отметили в комментариях.

Причем воды на улицах порой так много, что в лужах из растаявшего снега плавают утки — прямо возле станции метро.

Пресс-секретарь комитета по благоустройству Сергей Касаткин заявил «Подъему», что не считает видео издевательским.

«Не вижу в этом ничего такого. Конечно, всегда найдутся места, где не убрано. Гусь идет в одном месте, где чисто, а в другом месте будет грязно. Приедем — уберем», — подчеркнул он.

Также Касаткин пояснил, что местные жители часто информируют комитет о том, где в городе не убран снег: «Мы всегда с благодарностью относимся к тем, кто нам пишет и подсказывает, где еще нужно убрать».

В паблике пояснили, что гусь живет в местном кафе вместе с другими животными и иногда гуляет по городу.

Кстати, ранее судья не смог попасть на работу из-за неубранного снега вокруг райсуда в Санкт-Петербурге.