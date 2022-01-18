18 января
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Жизнь

Бизнесмен погиб под огромной сосулькой при попытке спилить ее бензопилой

В Нижегородской области возбудили уголовное дело после гибели мужчины от падения на него глыбы льда, сообщает региональный СК.

Мужчина погиб под огромной глыбой льда.
Мужчина погиб под огромной глыбой льда.
nnovgorod.sledcom.ru.

Трагический случай произошел 18 января 2022 года в Нижнем Новгороде.

«В результате падения с крыши одноэтажного дома глыбы льда погиб 56-летний мужчина», — рассказали в ведомстве.

Собственник промышленного здания утром при помощи бензопилы осуществлял очистку наледи, свисающей с крыши.

«Ледяной столб диаметром около метра сломался и упал на выполнявшего работу мужчину. Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался», — отметили в СК.

Возбудили дело по факту «причинения смерти по неосторожности». Следователи выясняют все обстоятельства.

Ранее жителям Барнаула напомнили о возможности погибнуть из-за оттепели и глыб льда.

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