Бизнесмен погиб под огромной сосулькой при попытке спилить ее бензопилой

Трагический случай произошел 18 января 2022 года в Нижнем Новгороде.
«В результате падения с крыши одноэтажного дома глыбы льда погиб 56-летний мужчина», — рассказали в ведомстве.
Собственник промышленного здания утром при помощи бензопилы осуществлял очистку наледи, свисающей с крыши.
«Ледяной столб диаметром около метра сломался и упал на выполнявшего работу мужчину. Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался», — отметили в СК.
Возбудили дело по факту «причинения смерти по неосторожности». Следователи выясняют все обстоятельства.
Ранее жителям Барнаула напомнили о возможности погибнуть из-за оттепели и глыб льда.