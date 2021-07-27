Чиновники отправятся тушить лесные пожары

В Якутии сотрудников регионального правительства отправят на тушение лесных пожаров.

Сейчас в республике действуют 135 очагов, рассказал председатель Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков.

28 июля на тушение пожаров от исполнительных органов власти направят добровольцев из Минспорта, 30 июля — из Минарктики, Министерства финансов и Министерства строительства республики.

Сколько всего человек задействуют в тушении, он не уточнил, пишет polit.ru.

Ранее и.о. гендиректора Республиканской больницы № 1 Якутии Валентина Саввина приказом распорядилась вычитать из зарплат медработников деньги на тушение бушующих в регионе пожаров.

Ее приказ «об оказании помощи в тушении лесных пожаров» опубликовал в Facebook политолог Илья Паймушкин.

Согласно опубликованному политологом документу, Саввина «рекомендует» удерживать по 500 рублей с врачей, по 300 со среднего и младшего медперсонала и по 150 рублей с других работников.

В Якутии из-за пожаров дымом заволокло 100 городов и поселков.