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Жизнь

Руководитель российской больницы приказала вычитать из зарплаты медиков деньги на тушение пожаров

И.о. гендиректора Республиканской больницы № 1 Якутии Валентина Саввина приказом распорядилась вычитать из зарплат медработников деньги на тушение бушующих в регионе пожаров.

Лесные пожары.
Лесные пожары.
unsplash.com

Ее приказ «об оказании помощи в тушении лесных пожаров» опубликовал в Facebook политолог Илья Паймушкин.

Согласно опубликованному политологом документу, Саввина «рекомендует» удерживать по 500 рублей с врачей, по 300 со среднего и младшего медперсонала и по 150 рублей с других работников. В распоряжении также указано, что «Желающие могут перечислить большую сумму», пишет polit.ru.

В Якутии сейчас зафиксировано около 200 природных пожаров. Их тушат более 2 тыс. человек на 300 машинах. В республике к 18 июля дым накрыл 51 населенный пункт. К 19 июля в Якутске норма загрязняющих веществ в воздухе увеличилась в три раза.

Экс-мэр Якутии Сардана Авксентьева заявила о бездействии местных ведомств. Также она попросила помощи в тушении лесных пожаров у федеральной власти.

Местная экоактивистка Роза Дьячковская (сейчас проживает в Таиланде) обратилась к голливудской звезде Леонардо Ди Каприо, фонд которого занимается проблемами экологии и помощи дикой природе, с просьбой вмешаться в ситуацию с лесными пожарами.

«Это стихийное бедствие всего мира, это касается не только Якутии. Я решила освещать эту проблему сначала внутри Якутии, создавала посты в Instagram, и это люди активно лайкали и пересылали друг другу. Потом об этом начали узнавать российские паблики, позже об этом заговорили такие звезды, как Ксения Собчак, Екатерина Варнава, Сергей Зверев и другие. И все это время я не переставала писать Леонардо Ди Каприо», — рассказала она «Пятому каналу».

В ответ актер, по словам Дьячковской, пообещал обсудить проблему со своими менеджерами и найти способ решения.

Однако якутские власти, узнав об этом, заявили, что вмешиваться в ситуацию не нужно, и все находится под контролем.

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