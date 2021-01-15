Чиновники «угрожают сжечь» сибирячку вместе с домом ради земли для элитки

Жительница Иркутска рассказала Babr24 , как ее выживают из частного дома в центре города, чтобы продолжить застройку микрорайона элитным жильем.

Иркутянка Валентина Геннадьевна живет с своем доме 38 лет. В последнее время бывшие и настоящие чиновники различными способами пытаются отобрать у нее землю.

Женщина рассказала, что местный комитет по управлению имуществом уже снес ее пристройку, из-за чего семья осталась без туалета и ванной.

Людям приходится выливать нечистоты в трубу, которая осталась на месте снесенного туалета. Чтобы труба не замерзала, ее укрывают четырьмя одеялами.

«Мне уже угрожали, что мой дом сожгут. Неоднократно намекали, что у нас в городе горят дома. Я боюсь за себя и за членов своей семьи», — отметила пенсионерка.

«В центре города нужна земля, чтобы построить вот такие домики-хоромы», — показала женщина на видео особняк, расположенный рядом с ее деревянной избушкой.

По словам Валентины Геннадьевны, ради земли чиновники даже прибегли к хитрости — назвали ее дом «историческим».

«Мой дом якобы исторический. Уже в четвертый раз переделывают историческую экспертизу, выдумывая, что в доме жили то одни, то вторые. Никаких при этом данных нет, но тем не менее продолжают выживать», — пожаловалась сибирячка.

Женщина обращалась в правоохранительные органы, писала письма депутатам и президенту России Владимиру Путину, но это не принесло результатов.

Ранее в Барнауле историк призвал чаще гулять по старому центру города, пока все дома не сгорели.