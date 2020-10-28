Чиновники во время «галактического» рейда проверили, как соблюдают антиковидные меры в барнаульском ТРЦ

В барнаульском торговом центре «Галактика» проверили соблюдение противоэпидемических мер и выявили несколько нарушений, сообщает мэрия города.

«Галактику» проверили 27 октября. В ТРЦ пришли сотрудники регионального Роспотребнадзора и барнаульского МВД, а также представители ОНФ и народной дружины.

Замначальника отдела Роспотребнадзора, отвечающего за гигиену питания, Ольга Бархатова отметила, что в основном предприятия соблюдают все санитарно-эпидемиологических меры.

«С каждой проверкой нарушений выявляется все меньше. Предприниматели и юридические лица стали более ответственно относится к мероприятиям по профилактике распространения коронавируса», — рассказала она.

На этот раз участники рейда проверили 14 предприятий общественного питания. Нарушения выявили в трех точках.

«Руководителям будут подготовлены предписания по проведению дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий. В установленные сроки пройдут повторные проверки. Если нарушения не будут устранены, будут применены меры административного воздействия», — предупредили в мэрии.

Основные нарушения: отсутствие разметки, позволяющей посетителям соблюдать социальную дистанцию, отсутствие маркировки и инструкции по использованию на флаконах с дезинфицирующими средствами.

Такие нарушения наказывают штрафом. На граждан — от 15 тыс. рублей до 40 тысяч, на должностных лиц — 50−150 тысяч.

Есть и более весомые наказания. На лиц, осуществляющих деятельность без образования юрлица, — от 50 тыс. рублей до 150 тысяч или приостановление работы (до 90 суток). На юрлиц — от 200 тыс. рублей до 500 тысяч или такая же приостановка.

Ранее на ковидную безопасность проверили барнаульские кинотеатры.