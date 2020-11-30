Чиновников лишат премии за веселые лица без масок на мероприятии в Сибири

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пообещал наказать чиновников, которые на массовом мероприятии не надели маски, сообщает РИА «Новости» .

Ранее в соцсетях опубликовали фото с церемонии вручения премии «Короли изящных искусств».

На фотографиях присутствует министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева и другие чиновники.

После этого Травников распорядился наказать всех чиновников, которые позволили себе участие в массовом мероприятии без масок и соблюдения социальной дистанции.

«Казалось бы, мы сегодня должны культивировать главную моду на соблюдение мер санитарной безопасности, но это мероприятие прошло с грубым, я бы даже сказал вызывающим и демонстративным нарушением мер санитарной безопасности: без масок, без соблюдения социальной дистанции, с плотным нахождением людей, еще и с демонстрацией фотографий в соцсетях и СМИ. Считаю, что это недопустимо», — заявил Травников на оперативном совещании 30 ноября.



Травников заявил, что по его поручению «по горячим следам» провели расследование — факты нарушений подтвердились.

«Я закрывать глаза на этот инцидент не могу и не буду. Мы не будем нагружать лишней работой из-за наших коллег суды и различные надзорные органы», — отметил губернатор и придумал наказание.

Он поручил подготовить все необходимые документы и привлечь виновных к ответственности — лишить части премии.

Травников подчеркнул, что чиновники в первую очередь должны демонстрировать «приверженность к строгому соблюдению всех мер санитарной безопасности».

Ранее мэрия Новосибирска «запретила» медикам митинговать из-за ковидных выплат и устроила концерт по этому случаю.