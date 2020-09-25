Мэрия «запретила» медикам митинговать из-за ковидных выплат и устроила концерт по этому случаю

Мэрия Новосибирска вновь не согласовала пикет медиков против отказов в выплатах за работу при пандемии коронавируса, рассказал в своем Instagram фельдшер скорой помощи и председатель первичной организации профсоюза «Действие» Сергей Комлев.

Первый раз отказали в начале сентября. Согласно заявке, пикет планировали провести 2 сентября в сквере медицинских работников.

На акции протеста хотели обозначить актуальные проблемы в сфере здравоохранения, включая отказы в стимулирующих и страховых выплатах за работу в условиях пандемии.

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности участники публичного мероприятия будут располагаться на расстоянии друг от друга не менее 1,5 метра», — говорилось в заявке.

Однако власти отказали из-за опасности заражения вирусом. Впрочем, как выяснилось, на этом же месте по инициативе мэрии состоялся массовый концерт с участием кандидата в депутаты горсовета Новосибирска, который активно проводил свою избирательную кампанию.

Медики и сотрудники станции скорой помощи в Анжеро-Судженске готовы объявить голодовку. кадр из видео.

«Видимо, скопление людей на пикете представляет большую опасность, чем на других мероприятиях <…> Крайне неприятны такие двойные стандарты в исполнении постановлений правительства области и губернатора. По отношению к нам они точно исполнили», — с иронией отметил Комлев.

Несколько дней назад он вновь отправил в мэрию заявку на пикет — на 28 сентября и на том же самом месте. Протест хотели приурочить ко всероссийской акции «Заплатите медикам за COVID».

Власти никаких концертов в сквере не планировали, однако все равно отказали. Соответствующий ответ активисту пришел 23 сентября.

Как уточняет «Сибирь.Реалии», сделали это под предлогом режима повышенной готовности, который до 30 сентября ввел губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Комлев подчеркнул, что сами власти «конвейером» организуют многочисленные мероприятия и проводят их, когда им вздумается.

«И снова о двойных стандартах. Хорошо быть мэром! Хочу — разрешу, а хочу — не разрешу. А как еще трактовать отказы в согласовании пикета и проведение концерта? Пикет заявлен простым смертным, а концерт — самой мэрией. Простите, я чуть не забыл! На концерте же засветился однопартиец мэра Анатолия Локтя. На своих, очевидно, постановления губернатора могут и не распространяться. Ведь нужно было поддержать тонущего товарища», — прокомментировал медик очередной отказ.

Он также уточнил, что речь идет не о задержках выплат, а конкретно о невыплатах, когда власти якобы «игнорируют прочие группы риска, обозначенные в постановлении».

Ранее в одной из больниц Новосибирской области произошел небольшой скандал: выплатили доплаты в размере 200−300 рублей за работу с зараженными новой инфекцией.