Чиновников мэрии алтайского города проверяют по уголовному делу о халатности

Правоохранительные органы проверяют администрацию Рубцовска на халатность к должностным обязанностям из-за огромных долгов банкротного транспортного предприятия. Работникам МУ ПАТП задолжали почти 6 млн рублей, а также у предприятия есть долг по налогам около 12 млн рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

ПАТП работал в Рубцовске с 2002 года. По иску налоговой службы предприятия признали банкротом, ведется конкурсное производство, что повлекло полную невыплату заработной платы 132 работникам в период с декабря 2019 по июль 2020 года на сумму более 5,7 млн рублей.

Следователям предстоит дать оценку действиям сотрудников мэрии, в чьем ведомстве находится предприятие.

Общественный транспорт в Рубцовске. rubtsovsk.org

Также ситуацию на контроль взяла прокуратура Алтайского края.

«На постоянной основе оценивается деятельность конкурсного управляющего», — отметили в надзорном ведомстве.

Прокуратура подает иски в суд о выплате долгов. Уже удовлетворено 30 исковых заявлений.

Главного бухгалтера предприятия привлекли к административной ответственности за непредоставление сведений о наличии просроченной задолженности по заработной плате в органы статистики.

Как ранее писал altapress.ru, конкурсный управляющий должен был продать имущество перевозчика с торгов, а вырученными деньгами погасить долги, но так как этих средств не хватит, он обратился за деньгами к учредителю предприятия — администрации города.

Мэрия в свою очередь обратилась к другим муниципальным предприятиям. Помочь согласилось МУП «Теплосервис», но на это нужно согласие местных депутатов. Они в свою очередь не уверены, что данная сделка не обанкротит в итоге сам «Теплосервис».