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Жизнь

Чиновников проверяют из-за шутки с усами Гитлера, подрисованными экс-архитектору Самары

В Самаре проводят проверку из-за появления в официальном Twitter-аккаунте департамента градостроительства фотографии экс-архитектора города Виталия Стадникова с подрисованными усами Адольфа Гитлера, сообщает Znak.

Оформленые усов и бороды.
Оформленые усов и бороды.
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Ранее в Twitter департамента градостроительства Самары опубликовали фото Стадникова с подрисованными усами, но позже изображение удалили.

Местных жителей возмутила такая картинка. Причем, по их словам, это не впервые, когда чиновники устраивают подобные выходки.

«Я так понимаю, самарские чиновники освоили фотошоп, но это за гранью. Стадников, в отличие от вас и исторического персонажа, на которого вы намекаете, не уничтожает исторический центр русских городов», — написал самарец.

Чиновники заявили, что картинку опубликовали не они. Поэтому, скорее всего, их подставили неизвестные хулиганы.

«Этот возмутительный факт, наводит на мысли о провокации. В настоящее время мы проводим служебную проверку. Сейчас важно выяснить, в чьих руках оказался пароль от официального аккаунта Департамента градостроительства <…> Если к этому окажутся причастны специалисты, отвечающие за ведение соцсетей или иные сотрудники Администрации, они немедленно понесут наказание вплоть до увольнения <…> Официальный аккаунт создан для взаимодействия с жителями, разъяснения вопросов градостроительной деятельности. Подобные факты злоупотребления им недопустимы. К тому же со Стадниковым нас связывают долгие, тесные и продуктивные рабочие взаимоотношения!» — говорится в сообщении.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Twitter заявил, что направил запросы в прокуратуру и СК с требованием проверить департамент.

«Самарские чиновники потеряли не только стыд и страх, но и голову. Ненависть к Стадникову, который мешает им уничтожать старый город, зашкаливает. Усматриваю в действиях признаки административного и уголовного деяний. Направляю запросы», — отметил парламентарий.

Стадников в разговоре с «КП — Самара» назвал выходку департамента «детским садом».

«Честно говоря, я не обижен, но если создать проблемы людям, можно попробовать. В целом, у меня никакого эмоционального негативного осадка нет! Значит, людям ответить нечего, а я правильно все сказал. Пускай доказывают, что это не так», — отметил он.

Ранее Стадников высказал мнение, что городские власти предоставляют одному конкретному девелоперу условия для застройки и отклонения от норм куда более охотно, чем другим застройщикам.

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