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Жизнь

Чиновников — в Сибирь! Читатели altapress.ru рассказали, что думают о переносе столицы России

Редакция altapress.ru подводит итоги опроса среди читателей относительно идеи о переносе столицы России в Сибирь.

Москва, Красная площадь.
Москва, Красная площадь.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Напомним, что с такой инициативой выступил министр обороны Сергей Шойгу.

Вот как распределились голоса наших читателей:

  • Это отличная идея! Пора федеральным чиновникам переехать в Сибирь и узнать каково это — жить здесь — 34,1%;
  • Совершенно глупая затея! Столица нашей Родины — Москва. Так тому и быть — 20%;
  • Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера — 19%;
  • Если и переносить столицу в Сибирь, то в Барнаул. Это даст импульс для развития всего региона — 16,1%;
  • Было бы круто, но это технологически невозможно в нынешних реалиях — 10,8%.

Как мы видим, единодушия по этому вопросу среди аудитории нет, но самый популярный ответ ясен — граждане хотят пригласить чиновников на ПМЖ в Сибирь.

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