Напомним, что с такой инициативой выступил министр обороны Сергей Шойгу.
Вот как распределились голоса наших читателей:
- Это отличная идея! Пора федеральным чиновникам переехать в Сибирь и узнать каково это — жить здесь — 34,1%;
- Совершенно глупая затея! Столица нашей Родины — Москва. Так тому и быть — 20%;
- Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера — 19%;
- Если и переносить столицу в Сибирь, то в Барнаул. Это даст импульс для развития всего региона — 16,1%;
- Было бы круто, но это технологически невозможно в нынешних реалиях — 10,8%.
Как мы видим, единодушия по этому вопросу среди аудитории нет, но самый популярный ответ ясен — граждане хотят пригласить чиновников на ПМЖ в Сибирь.