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Жизнь

Чиновнику, продавшему остров на Оби, продлили домашний арест

В Новосибирской области экс-главе Искитимского района Олегу Лагоде вновь продлили домашний арест, сообщает «Континент Сибирь».

Сериал "Домашний арест"
Сериал "Домашний арест"
kinopoisk.ru

Лагода, которого задержали в декабре 2020 года, пробудет под домашним арестом как минимум до конца октября.

Бывшего главу района обвинили в превышении должностных полномочий.

«Продал по заниженной стоимости земельный участок на территории острова в Обском водохранилище членам дачного товарищества. Площадь участка — 175 тыс. кв. метров. В результате сделки государственному бюджету был нанесен имущественный ущерб на сумму 44,5 млн рублей», — выяснили следователи.

Прокурорская проверка выявила, что землю незаконно приватизировали. Более того, предполагаемое назначение участка не соответствовало правилам землепользования.

В региональном СК объяснили, что чиновника держат под домашним арестом, поскольку он может уничтожить доказательства с помощью служебных связей.

Ранее в Новосибирске чиновника, смотрящего за Обским бассейном, оштрафовали за бесплатные банкеты для коллег на теплоходе повышенной комфортности.

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