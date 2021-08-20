Чиновнику, продавшему остров на Оби, продлили домашний арест

Лагода, которого задержали в декабре 2020 года, пробудет под домашним арестом как минимум до конца октября.

Бывшего главу района обвинили в превышении должностных полномочий.

«Продал по заниженной стоимости земельный участок на территории острова в Обском водохранилище членам дачного товарищества. Площадь участка — 175 тыс. кв. метров. В результате сделки государственному бюджету был нанесен имущественный ущерб на сумму 44,5 млн рублей», — выяснили следователи.

Прокурорская проверка выявила, что землю незаконно приватизировали. Более того, предполагаемое назначение участка не соответствовало правилам землепользования.

В региональном СК объяснили, что чиновника держат под домашним арестом, поскольку он может уничтожить доказательства с помощью служебных связей.

Ранее в Новосибирске чиновника, смотрящего за Обским бассейном, оштрафовали за бесплатные банкеты для коллег на теплоходе повышенной комфортности.