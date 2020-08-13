Чиновница обвинила безработных россиян в мошенничестве и пообещала забрать пособия

Замдиректора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова заявила, что люди встают на учет только ради того, чтобы получить пособие по безработице, сообщает URA.RU .

Бордюгова на пресс-конференции отметила, что беспрецедентные антикризисные меры социальной поддержки спровоцировали рост количества безработных.

«Среди тех, кто обратился в службу занятости, уволенные в последние месяцы составляют только около 40%. Остальные — это те, кто не работал ранее или ушел с работы до 1 марта», — акцентировала чиновница внимание на потерявших работу до пандемии коронавируса.

Она напомнила, что размер пособия по безработице составляет от 5 175 рублей до 13 949 рублей. Плюс еще по 3 000 рублей на каждого ребенка в семье.

Креативные нищие. опубликовано на ha-ha.ru

Итого, подчеркнула Бордюгова, за первое полугодие в регионе на выплаты безработным потратили уже более 3 млрд рублей.

«Среди получателей пособий по безработице более 1 200 человек оказались недобросовестными — они работали скрыто и при этом заявились на получение поддержки от государства», — пересказывает издание позицию чиновницы.

Бордюгова также заявила, что данные о «безработных мошенниках» передадут в полицию, а деньги заставят вернуть.

Впрочем, досталось и работодателям. Чиновница отметила, что ведомство располагает данными о том, что многих жителей региона заставили уволиться в период пандемии. Этим займется трудовая инспекция.

Стоит отметить, что тема безработицы выходит на пик (в стране официально сидят без дела 3,39 млн человек). Так, ранее другая чиновница заявила, что россияне не хотят работать из-за больших пособий.