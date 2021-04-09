Чиновница сколотила команду опекунш и похитила у сибирских детей-сирот 25 млн рублей

В Иркутской области сотрудницу отдела опеки и попечительства, а также ее подруг, подозревают в особо крупном обмане сирот, сообщает региональный СК.

Дело возбудили в отношении специалиста отдела опеки и попечительства в Усолье Сибирском и ряда лиц, выступающих опекунами.

«Чиновница и другие фигуранты изготовляли и предоставляли в банк поддельные документы, разрешающие проведение финансовых операций по снятию денег со счетов несовершеннолетних детей, находящихся под опекой», — рассказали в ведомстве.

Женщины похитили около 25 млн рублей. Примечательно, что чиновнице полагалась половина от каждой суммы, забранной у сирот.

Группу подозревают в совершении более 35 эпизодов «особо крупного мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору». Чиновницу отправили под домашний арест.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин после жалобы потребовал отчет о ситуации с сиротским жильем на Алтае.