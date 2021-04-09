9 апреля 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Чиновница сколотила команду опекунш и похитила у сибирских детей-сирот 25 млн рублей

В Иркутской области сотрудницу отдела опеки и попечительства, а также ее подруг, подозревают в особо крупном обмане сирот, сообщает региональный СК.

Дети-сироты
Дети-сироты
Евгений Халдей/ МАММ / МДФ / russfoto.ru

Дело возбудили в отношении специалиста отдела опеки и попечительства в Усолье Сибирском и ряда лиц, выступающих опекунами.

«Чиновница и другие фигуранты изготовляли и предоставляли в банк поддельные документы, разрешающие проведение финансовых операций по снятию денег со счетов несовершеннолетних детей, находящихся под опекой», — рассказали в ведомстве.

Женщины похитили около 25 млн рублей. Примечательно, что чиновнице полагалась половина от каждой суммы, забранной у сирот.

Группу подозревают в совершении более 35 эпизодов «особо крупного мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору». Чиновницу отправили под домашний арест.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин после жалобы потребовал отчет о ситуации с сиротским жильем на Алтае.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость