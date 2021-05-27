Чиновницу обвинили в завышении цен при закупке сухпайков для детей

Весной 2020 года мэрия Орла оказала учащимся школ соцподдержку в виде наборов нескоропортящихся продуктов.
Однако позже выяснилось, что закупку пайков провели с нарушением и по завышенной цене.
«Общеобразовательными организациями договоры заключены с единственным поставщиком по завышенной стоимости, что повлекло причинение ущерба бюджету в размере более 3,5 млн рублей, а также нарушение прав несовершеннолетних на надлежащее обеспечение питанием», — рассказали в ведомстве.
Дело возбудили в марте 2021 года. Накануне предъявили обвинение замначальнику управления образования, которой вменили превышение должностных полномочий — до 4 лет лишения свободы.
Ранее многодетную мать назвали «тварью» после критики сухпайков с «завышенной ценой тушенки».