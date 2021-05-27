27 мая 29°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Чиновницу обвинили в завышении цен при закупке сухпайков для детей

В Орле замначальника управления образования обвинили в превышении должностных полномочий при закупке сухпайков для школьников, сообщает региональная прокуратура.

Продуктовый набор для школьников.
Продуктовый набор для школьников.
educaltai.ru

Весной 2020 года мэрия Орла оказала учащимся школ соцподдержку в виде наборов нескоропортящихся продуктов.

Однако позже выяснилось, что закупку пайков провели с нарушением и по завышенной цене.

«Общеобразовательными организациями договоры заключены с единственным поставщиком по завышенной стоимости, что повлекло причинение ущерба бюджету в размере более 3,5 млн рублей, а также нарушение прав несовершеннолетних на надлежащее обеспечение питанием», — рассказали в ведомстве.

Дело возбудили в марте 2021 года. Накануне предъявили обвинение замначальнику управления образования, которой вменили превышение должностных полномочий — до 4 лет лишения свободы.

Ранее многодетную мать назвали «тварью» после критики сухпайков с «завышенной ценой тушенки».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость