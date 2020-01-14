Численность населения Барнаула вновь достигла 700 тысяч человек

В Барнауле впервые за два года стабилизировалась численность постоянного населения. По данным администрации города, в столице края живет 697 тысяч человек.

Несмотря на спад рождаемости, это стало возможно благодаря положительной динамике миграционных процессов.

По итогам 10 месяцев миграционное сальдо составило 2 тысячи 667 человек, что в 2,4 раза превышает аналогичный период 2018 года (1 097 человек).

«Сохранение достигнутых результатов, включая положительный миграционный баланс — стратегически важная задача, которая является одним из механизмов обеспечения стабильного прироста населения города», — отметил заместитель главы администрации города по экономической политике Вячеслав Химочка.

Ранее altapress.ru писал, что естественная убыль населения в Алтайском крае продолжает опережать рождаемость и в 2019 году ее темпы увеличились.