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Жизнь

Численность населения Барнаула вновь достигла 700 тысяч человек

В Барнауле впервые за два года стабилизировалась численность постоянного населения. По данным администрации города, в столице края живет 697 тысяч человек.

Новогодний городок на "барнаульском Арбате".
Новогодний городок на "барнаульском Арбате".
Ирина Пергаева

Несмотря на спад рождаемости, это стало возможно благодаря положительной динамике миграционных процессов.

По итогам 10 месяцев миграционное сальдо составило 2 тысячи 667 человек, что в 2,4 раза превышает аналогичный период 2018 года (1 097 человек).

«Сохранение достигнутых результатов, включая положительный миграционный баланс — стратегически важная задача, которая является одним из механизмов обеспечения стабильного прироста населения города», — отметил заместитель главы администрации города по экономической политике Вячеслав Химочка.

Ранее altapress.ru писал, что естественная убыль населения в Алтайском крае продолжает опережать рождаемость и в 2019 году ее темпы увеличились.

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