Число больных коронавирусом в России превысило 200 тысяч

К утру 10 мая число случаев COVID-19 в России составило 209 688 тысяч, сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Сообщается, что за последние сутки в стране обнаружили еще 11 012 заболевших, из них в Москве — 5551 человек. В столице на данный момент зарегистрировано 109 740 случаев заболевания.

Умерли в России за последние сутки 88 человек, выздоровели — 2390. Всего с начала эпидемии, по данным штаба, умерли от инфекции 1915 человек, выздоровели — 34 306.

Россия находится на пятом месте по количеству заболевших после США, Италии, Испании и Великобритании.

Ранее сообщалось, что бывший главный санитарный врач РФ, первый замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что Россия уже идет к началу работы по санации очагов и их закрытию.